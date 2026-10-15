Bilecik'te Yunus Emre Sokak, İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yunus Emre Sokak, İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatıldı

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Bilecik\'te Yunus Emre Sokak, İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatıldı
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Bilecik'te Kafeler Sokağı olarak bilinen Gazipaşa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sokak, İl Trafik Komisyonunun 24 Eylül 2026 tarihli kararıyla araç trafiğine kapatıldı. Düzenleme bölge esnafından gelen talepler doğrultusunda yapıldı ve sokak yalnızca yayaların kullanımına açıldı.

Bilecik'te bulunan Yunus Emre Sokak, alınan kararla araç trafiğine kapatıldı.

Bilecik'te 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Sokak'ta yeni trafik düzenlemesi uygulamaya konuldu. İl Trafik Komisyonunun 24 Eylül 2026 tarihli ve 2026/40 sayılı kararı doğrultusunda sokak, araç trafiğine kapatıldı. Kararın ardından ekipler tarafından bölgeye duba ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sokak yalnızca yayaların kullanımına açıldı.

Düzenlemenin, bölge esnafından gelen talepler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hayata geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Sokak ile kesişen Yahyabey Sokak da daha önce araç trafiğine kapatılmıştı.

Kaynak: İHA
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