Bilecik\'teki Orman Yangını Sonrası Konteyner Kentler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören vatandaşlar için kurulan konteyner kentlerde incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçen pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmişti.

Osmaneli ve Gölpazarı'nda konteyner kentler kuruldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ve Gölpazarı'nda konteyner kentlerde inceleme yaptı. Yıldırım, "Biz biliyoruz ki; bu milletin yarasına merhem olmak, bizim en asli vazifemizdir. Köpürcek Köyümüzde yaşanan yangın felaketinin ardından, afetzede vatandaşlarımızla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik; taleplerini dinledik. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek hazırlanan tam donanımlı konteynerlerin, inşallah yarın itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanıyor. Yaralarımızı birlikte saracak, bu zor günleri omuz omuza aşacağız" dedi. - BİLECİK