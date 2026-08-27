Bilecik\'ten Manisa\'ya Kültürel Gezi

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Manisa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ile gerçekleştirilen eşleştirme programı kapsamında Manisa'nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi. Program kapsamında çocuklar, Manisa'nın önemli tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek hem yeni yerler keşfetme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın çocuklar açısından verimli ve öğretici geçtiğini belirterek, "Çocuklarımızın keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadığı programda gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Manisa İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.