Bilecik\'ten TEKNOFEST Finallerine Griffin Bilecik-GM

Türkiye'nin en prestijli teknoloji ve inovasyon etkinliği olan TEKNOFEST 2025'te büyük bir başarıya imza atan Bilecik Gençlik Merkezi takımlarından Griffin Bilecik-GM, İstanbul'da düzenlenecek olan final etabında yarışma hakkı kazandı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, yenilikçi fikirlerini desteklemek ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen TEKNOFEST'te, Bilecikli gençlerin bu önemli başarısı takdir topladı. Kendi kategorisinde gösterdiği üstün performansla finale yükselen Griffin Bilecik-GM takımı, hem Bilecik'i hem de gençliği gururlandırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gökyüzüne uzanan hayallerin peşinden koşan gençlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. TEKNOFEST gibi önemli bir platformda şehrimizi temsil edecek olmaları bizim için büyük bir gurur kaynağı. Finalde de başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek final etabında Bilecik'i temsil edecek olan Griffin Bilecik-GM takımı, şimdiden büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. - BİLECİK