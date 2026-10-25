Bilecik YENİ Parti il başkanlığına 173 oyun tamamını alan Ali Özdemir seçildi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik YENİ Parti 1. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Ali Özdemir, 173 geçerli oyun tamamını alarak il başkanlığına seçildi. Özdemir, "İki milletvekiliyle yolumuza devam edeceğiz. Biz iktidar olacağız" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen YENİ Parti 1. Olağan İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve hesap raporları okunarak oylamaya sunuldu ve ardından seçime geçildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Ali Özdemir, kullanılan 173 geçerli oyun tamamını alarak il başkanı seçildi.

"BİZ İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Kongrenin ardından yaptığı konuşmada "iktidar hedefi" vurgusu yapan Özdemir, şunları söyledi:

"Türk siyasi tarihinde ilkleri gerçekleştiriyoruz. İYİ Parti biliyorsunuz demokrasiyi önce kendi içinde işletebilmek için önce ön seçimleri gerçekleştirdi. İlçe kongreleri ön seçimlerini yaptık. Sonra yasal prosedürleri yerine getirmek amaçlı olağan ilçe kongrelerini yaptık.

Geçtiğimiz hafta içerisinde cumartesi günü ön seçimimizi gerçekleştirdik. Biz iktidara yürüyoruz. Biz Bilecik'te bu şekildeki çalışmalarımızla şundan kimsenin endişesi olmasın; birinci parti olarak çıkacağız. Belki de çok büyük bir iddia gibi kabul edilecek ama iki milletvekiliyle yolumuza devam edeceğiz. Biz iktidar olacağız. Biz korkmuyoruz, biz çekinmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. İktidar için, bu AKP iktidarının zorbalığından kurtulabilmek için kesinlikle ve kesinlikle üstümüze düşeni sonuna kadar yapıp iktidar olacağız. Burada destek veren tüm arkadaşlarımıza, basın mensuplarına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Her şey çok güzel olacak."