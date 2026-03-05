Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere

Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere
05.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'nda Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'nda Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekerek Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bilek Güreşi Yarışmaları'na katılan Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri, farklı kategorilerde kazandıkları derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Yarışmalarda başarılı performans sergileyen öğrenciler, kız ve erkek kategorilerinde elde ettikleri derecelerle madalyalara adeta ambargo koydu. Başarılı öğrenciler Nazilli'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş öğrencilerin başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Öğrencilerimizin elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenimiz İbrahim Çalışkan'a teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tunçbilek, Nazilli, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere - Son Dakika

Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:37:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bilek Güreşi Başarısıyla Finallere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.