Bingöl’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bingöl’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı

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Bingöl’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı
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Bingöl’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı
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Bingöl’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Bingöl'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de coşkuyla kutlandı. Bingöl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Çelik, Cumhuriyet'in milletin özgür yaşama iradesinin ve kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin özgür yaşama iradesinin, kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının ve ortak değerler etrafında kenetlenmesinin en güçlü ifadesidir. Başta sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere Bingöllü hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimiz yaşasın. Bir daha Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" dedi.

Program, yapılan gösteriler ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
BingölTörenYerelSon Dakika

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