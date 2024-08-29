Bingöl'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Bingöl\'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Bingöl'de beklenen 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde de başladı. Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Diyarbakır ve Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) Saat 00.15'te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine geçti ve arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Dicle ilçesi merkez Yeşiltepe Mahallesinde gece ve sabah arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 61 personelin katılımıyla sabah yapılan deprem tatbikatı da, gerçeği aratmadı. Tatbikat alanı ve çevresinde senaryo gereği herhangi bir taşkınlığın, olayın yaşanmaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Dicle Kaymakamlığı; sabah tatbikat başlamadan önce katılımcılara ekmek, çorba ve su ikramında bulundu. Senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, sinir krizleri geçiren yaralı yakınının sakinleşmesi ve devam eden kurtarma çalışmalarının aksamaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, gerekli müdahaleyi yaptı. Şırnak AFAD Şube Müdürü Mustafa Tosun saha sorumlusu olarak çalışmaların sağlıklı bir şekilde işlemesi için ekipleri yönlendirirken, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekip sorumlusu Haci Yılmaz da sahada bizzat yer alarak AFAD, PAK, UMKE ile birlikte kurtarma çalışmalarını yürüttü. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıyı hastaneye götürmek için ambulans hazır bekletildi. Titiz bir şekilde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda senaryo gereği enkaz altında kalan 1 yaralıya ulaşıldı, yaralıya ilk müdahale 112 acil sağlık personelince yapıldıktan sonra kurtarma ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak tedavi için hastaneye götürülmek üzere ambulansa götürüldü. - DİYARBAKIR

29.08.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de beklenen 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde de başladı.

Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Diyarbakır ve Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) Saat 00.15'te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine geçti ve arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Dicle ilçesi merkez Yeşiltepe Mahallesinde gece ve sabah arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 61 personelin katılımıyla sabah yapılan deprem tatbikatı da, gerçeği aratmadı. Tatbikat alanı ve çevresinde senaryo gereği herhangi bir taşkınlığın, olayın yaşanmaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Dicle Kaymakamlığı; sabah tatbikat başlamadan önce katılımcılara ekmek, çorba ve su ikramında bulundu. Senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, sinir krizleri geçiren yaralı yakınının sakinleşmesi ve devam eden kurtarma çalışmalarının aksamaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, gerekli müdahaleyi yaptı.

Şırnak AFAD Şube Müdürü Mustafa Tosun saha sorumlusu olarak çalışmaların sağlıklı bir şekilde işlemesi için ekipleri yönlendirirken, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekip sorumlusu Haci Yılmaz da sahada bizzat yer alarak AFAD, PAK, UMKE ile birlikte kurtarma çalışmalarını yürüttü. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıyı hastaneye götürmek için ambulans hazır bekletildi.

Titiz bir şekilde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda senaryo gereği enkaz altında kalan 1 yaralıya ulaşıldı, yaralıya ilk müdahale 112 acil sağlık personelince yapıldıktan sonra kurtarma ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak tedavi için hastaneye götürülmek üzere ambulansa götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Polis Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi, Deprem Tatbikatı, Mustafa Tosun, Karlıova, Şırnak, Deprem, Bingöl, Ekmek, Dicle, Dünya, AFAD, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin’e ait olmadığı ortaya çıktı Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement