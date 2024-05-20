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Bingöl'de 'Sesimin yankısı' yarışmasında birinciler belli oldu

BİNGÖL - Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen 'Sesimin yankısı' yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Yarışmada Türkçe, Zazaca ve Kürtçe eserler okunurken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Gençlik Hizmetleri Birimi'nin de koordinesinde "Sesimin Yankısı" yarışmasının ön elemeleri geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Bingöl'ün yanı sıra Elazığ, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır gibi çevre illerden de başvuruların yapıldığı yarışmada 12 kişi finale kaldı. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen final gecesinde, finalistler sahnede şarkılarını söyledi. Müzik öğretmenleri Yunus Elhazar, Fatma Polatoğlu, Almila Ulusoy ve Bahar Zorlu'nun jüri olarak görev aldığı yarışmada iki kategoride dereceye girenler belli oldu.

İki kategoride dereceye girenler açıklandı

Halk müziği kategorisinde Hamza Can birinci, Nurullah Dalga ikinci ve Baver Sarıtağ üçüncü oldu. Popüler müzik kategorisinde ise Şiyar Bayin birinci, Muhammed Tuma ikinci ve Ramazan Kaya üçüncü oldu. Türkçe, Zazaca ve Kürtçe eserlerin seslendirildiği yarışmada dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşayarak doyasıya eğlendi.

Projenin Bingöl'de ilk defa yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri Birimi Müdürü Yunus Bulmuş, "Havası, suyu ve insanıyla güzel şehrimizin ilk ses yarışması olma özelliğini taşıyan Sesimin yankısı ödüllü ses yarışması yaklaşık 3 aydır uğraş verdiğimiz bir projedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzce hayata geçirilen projemizin paydaşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Projemizin amacı, gençlerimizin birbirleriyle olan iletişim dilini en üst seviyeye taşımak, yeni arkadaş ortamıyla müzik alanında yeni fikirleri ve projelerin devamını sağlamak" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri takdim edildi. Geceye vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.