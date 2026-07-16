Bingöl'deki Orman Kesimleri Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Bingöl'deki Orman Kesimleri Tartışma Yarattı

16.07.2026 09:42
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Bingöl'de genç meşe ormanlarının kesimlerine karşı çevre aktivistleri kamuoyunu bilgilendirme talep etti.

(BİNGÖL)Haber: Kemal BATUR

Bingöl'ün farklı ilçelerinde ihalelerin ardından sürdürülen ağaç kesimlerinin genç meşe ormanlarını kapsadığı iddia edildi. Çevre aktivistleri, kesimlerin hangi planlamayla yapıldığı, ihale süreçleri ve ormanlık alanlardaki meşe kömürü ocaklarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Bingöl'ün farklı ilçelerinde devam eden orman kesimleri yeniden tartışma konusu oldu. Çevre aktivistleri ve bölge sakinleri, yaklaşık 17 farklı noktada yürütülen kesim çalışmalarının genç meşe ormanlarını kapsadığını ileri sürerek, ihale süreçlerinin, denetim mekanizmalarının ve ormanlık alanlarda faaliyet gösteren meşe kömürü ocaklarının kamuoyuna açıklanması talebinde bulundu.

Çevre aktivisti Doğan Karasu, kesimlerin orman ekosistemine zarar verdiğini savunarak, yetkilileri bölgede inceleme yapmaya çağırdı.

Karasu, Bingöl merkeze bağlı Yazgülü, Gökçekanat, Yolçatı ve Kuruca köyleri ile Yayladere ilçesinin Korlu bölgesi ve Kiğı ilçesine bağlı Ölmez Köyü kırsalında incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Sahada yapılan gözlemlerde, kesim çalışmalarının sürdüğü alanlarda genç meşe ağaçlarının yoğunlukta olduğunun görüldüğünü, kesilen odunların bazı bölgelerde kurulan ocaklarda meşe kömürüne dönüştürüldüğünü ifade etti.

Çevre aktivistleri, Bingöl genelinde yaklaşık 17 farklı ormanlık alanda benzer çalışmaların sürdüğünü iddia ederek, kesimlerin hangi planlama kapsamında yapıldığı, ihalelerin hangi firmalara verildiği ve kesim sahalarının nasıl denetlendiğine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmesini istedi.

Bölge sakinleri ayrıca, ormanlık alanlar içerisinde kurulan meşe kömürü üretim ocaklarının yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

"KESİLENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GENÇ MEŞE AĞAÇLARI"

Yazgülü, Gökçekanat, Yolçatı ve Kuruca köyleri arasında devam eden kesim alanlarında açıklama yapan Doğan Karasu, şunları söyledi:

"Geçen yıl da bu bölgede kesimler yapıldı. Bu yıl aynı alanların çevresinde çalışmalar devam ediyor. Kesilen ağaçların önemli bölümünü genç meşe ağaçları oluşturuyor. Bunlar henüz gelişimini tamamlamamış, fidan niteliğindeki ağaçlar. Kesilen odunlar ise bölgede kurulan ocaklarda meşe kömürüne dönüştürülüyor."

Karasu, ormanlık alanlarda kurulan kömür üretim ocaklarının da incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bu tesislerin hangi izinlerle faaliyet yürüttüğü ve orman mevzuatına uygun olup olmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.

Orman kesimlerinin belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eden Karasu, "Ormanlarda kesilecek ağaçlar önceden belirlenir, damgalanır ve kayıt altına alınır. Kesimlerin bu kurallara uygun yapılıp yapılmadığı konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri bulunuyor" diye konuştu.

KORLU VE ÖLMEZ KÖYÜNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

İnceleme yapılan Yayladere ilçesine bağlı Korlu Köyü ile Kiğı ilçesine bağlı Ölmez Köyü kırsalında çektiği görüntülerde de kesilen meşe odunlarının kömür üretimi amacıyla istiflendiği ve bölgede kömür üretim ocaklarının faaliyet gösterdiği görüldü.

Çevre aktivistleri, ormanlık alanlarda yürütülen faaliyetlerin ekosistem, yaban hayatı ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin bilimsel raporlarla ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Doğan Karasu, Bingöl Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumları kesim yapılan alanlarda inceleme yapmaya davet ederek, "Ormanlar yalnızca odun kaynağı değildir. Doğal yaşamın, yaban hayatının ve gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Bu nedenle süreçlerin şeffaf yürütülmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Bingöl, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'deki Orman Kesimleri Tartışma Yarattı - Son Dakika

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