Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı - Son Dakika
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Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı

20.08.2022 10:21

Kastamonu'da yaşanan olay nafaka sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. 1 gün evli kaldığı eşine 5 yıldır nafaka ödeyen Mustafa Duman'ın hayatı adeta darmaduman oldu. Nikah gününden sonra bir daha haber alamadığı eşine boşanma davası açan Duman, Türkiye'yi dolaşarak yetkililerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Mağdur adamın dava sürecinde ödemeye mahkum edildiği nafaka, son asgari ücret zammıyla birlikte 1345 TL'ye çıktı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı eşine boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman'ın ödediği miktar, son asgari ücret zammının ardından 1345 TL'ye yükseldi.

1 gün süren evliliği hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır nafaka ödüyor

ŞEHİR ŞEHİR YÜRÜYEREK SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Sesini duyurmak için mücadele eden Duman, toplam 25 şehre yürüyerek yetkililere sesleniyor. Hakkında alınan mahkeme kararları nedeniyle sigortalı bir işte de çalışamayan Duman, 1398 km'lik yolculuğunda günde 1 şehri yürüyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

1 gün süren evliliği hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır nafaka ödüyor

"BENİM GİBİ BİR SÜRÜ NAFAKA MAĞDURU VAR"

Boşanamamasına rağmen eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Mustafa Duman, "Önceden 1 günlük nikahlı eşime aylık 700 TL nafakaya bağlanmıştım. Son asgari ücret zammıyla bin 345 TL nafakaya mahkum edildim. Bu nafaka ömür boyu devam ediyor. 1 günlük eşime aylık bin 345 TL nafaka ödeyen kişiyim. Bu duruma tepki göstermek için Kastamonu'dan İstanbul'a 2 defa, daha sonra da Kastamonu'dan Ankara'ya yürüdüm. Bu yolculuklarda benim gibi mağdurları gördüm. Adalet, hukuk yolundan gittim ama olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm davalarda para cezalarıyla karşılaştım. Cezaevine atıldım, iftiraya uğradım. Son durağım da Samsun oldu. Bundan önce 24 ile giderek toplamda 1398 km'lik yürüyüş yaptım. Geçimimi sağlamak için Samsun'da orman kesimine başladım. 5 yıldır sigortam olamıyor. Hiçbir yerde sigortalı çalışamıyorum. Üstüme atılan iftiralar yüzünden primlerim de gitti. Ormandan kazandığım paralar ile tekrar yürüyüşe başlıyorum. Benim gibi bir sürü nafaka mağduru var" dedi.

1 gün süren evliliği hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır nafaka ödüyor

"HER GÜN BİR İLDE KONAKLAYARAK, YÜRÜYORUM"

Türkiye'deki şehirleri yürüyerek sesini duyurmak istediğini vurgulayan Duman, "Samsun 25. ilim. Her gün bir ilde konaklayarak, yürüyorum. Şu anda 1398 km'ye ulaştım. 1 günlük evliliğe ömür boyu nafaka verilmesinin sonlandırılmasını istiyorum. Çoluk-çocuğum yok. 1 günlük evlilik için bana verilen karar nasıl bir karar anlayamadım. Bana göre haklıyım ama karar böyle. Artık avukat da tutamaz hale geldim çünkü avukatların bu kanuna da gücü yetmiyor" diye konuştu.

1 gün süren evliliği hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır nafaka ödüyor
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı 'Bir gün' evli kaldı, 5 yıldır nafaka ödüyor 'Bir gün' evli kaldı, 5 yıldır nafaka ödüyor
Kaynak: İHA

Mustafa Duman, Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı - Son Dakika
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