'Bir Sahiplenme Hikayesi'ne muhteşem gala - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Bir Sahiplenme Hikayesi'ne muhteşem gala

\'Bir Sahiplenme Hikayesi\'ne muhteşem gala

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz'un, memleketi Bayburt'un Beşpınar Köyü'nde inşa ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin aldığı uluslararası ödüller, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen muhteşem gecede İzmirliler ile paylaşıldı.

03.02.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz'un, memleketi Bayburt'un Beşpınar Köyü'nde inşa ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin aldığı uluslararası ödüller, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen muhteşem gecede İzmirliler ile paylaşıldı.

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek'in hazırladığı ve Kenan Yavuz'un yaşam öyküsünü anlatan "Bir Sahiplenme Hikayesi" kitabının lansmanının da yapıldığı özel gecede, Türkiye'nin klasik müzik alanında uluslararası başarı kazanmış sanatçıları, sahne performansları ile dinleyicileri adeta büyüledi.

Geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği Kültür Mirası alanında çalışmalar yapan Europa Nostra temsilcileri, iş insanları, İzmir'de görevli yabancı misyon, basın yayın organlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile İzmir ve çevre illerden gelen çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı.

Misafirlerine seslenen iş insanı Kenan Yavuz, "Kültür ve sanatın açamayacağı kapı, giremeyeceği yer yoktur. Mevkiler, yatlar, katlar, arabalar olmuş olmamış kime ne! Oysa bir köy müzesi, bir şiir, bir şarkı, bir roman, iki satır güzel söz insanı taşır geleceğe, iz bırakır gönüllerde." dedi.

"Bu bir direnişin hikayesi"

Kültür mirası alanında verilen en önemli iki uluslararası ödüle sahip olmayı başaran Türkiye'deki tek müze olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kenan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Betona boğulan köylerimize, şehirlerimize, konaklarımıza, muhabbetimize, geniş aile geleneğimize sahip çıkmanın; bireyselleşmeye, mekanik yaşama, paylaşmanın erdeminden yoksun bir sosyal yaşama karşı direnmenin hikayesiyiz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal problemleri de gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Hız kesmeden devam eden iç göç meselesine, eğitim sisteminde yaşanan çıkmaza, yaşlanan ve azalan köy nüfusuna, kültürel mirasımızın hızla yok olmasına, modern yaşamın köleleştirdiği yaşam biçimine, kuşaklar arası kopuşa, ruhsuz ve kimliksiz mimari dokuya varıncaya kadar, çözüm önerilerimizi de gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Biz bir mekan yaptık. İçine samimiyeti, dostluğu, aileyi, paylaşımı, muhabbeti koyduk."

Avrupa'nın kültür mirası alanında faaliyet gösteren en geniş ağa sahip kurumu olan Europa Nostra'nın Temsilcisi Lydia Carras gecede yaptığı konuşmada, müzenin aldığı ödüllerin sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa için kıymetli olduğunu vurguladı.

Carras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültürel miras, geçmişi korumanın ötesinde, toplumları buluşturan ve sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren insanlığın ortak paydasıdır. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bu alandaki başarısı, sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa için çok kıymetlidir. Gelecekte Europa Nostra ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi işbirliğinde çok değerli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum."

Gecede Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay İzmirliler'e unutamayacakları bir müzik şöleni sundu. Piyanist Evrim Demirel, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için bestelediği "Uzaklar - Bozkırın Yankısı" adlı eserini keman virtüözü Sevil Ulucan ile birlikte icra etti.

Sahne alan sanatçılardan Serhan Bali ise Kenan Yavuz ile birlikte Bayburt türküleri ve Ege yöresine ait türküleri seslendirdi.

Altı yılda üç uluslararası ödül ve Kültür Bakanlığı Özel Ödülü

Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü (EMYA - EuropeanMuseum of the Year Award Silletto), Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü (Europa Nostra), Turizm Tasarımı ve Kimlik Deneyimi Büyük Ödülü (Big See) alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Forbes dergisine haber olan müze Bayburt'un Beşpınar köyünde her yıl 50 bin ziyaretçi ağırlıyor.

İş insanı Kenan Yavuz kendi imkanları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarından hiçbir destek alınmadan, 26 dönümlük alanda inşa edildi. Yaz sezonunda pek çok şenliğe ve sanat çalıştaylarına ev sahipliği yapan müze; kültür ve deneyim turizminde özgün bir örnek olarak öne çıkarken, insanı merkeze alan bir müzecilik anlayışı ile de dünya müzecilik anlayışına yeni bir bakış açısı getiriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Yerel Haberler, Beşpınar Köyü, Kenan Yavuz, Bayburt, Türk İş, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Dünya, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Bir Sahiplenme Hikayesi'ne muhteşem gala - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: 'Bir Sahiplenme Hikayesi'ne muhteşem gala - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.