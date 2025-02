\'Bir Sahiplenme Hikayesi\'ne muhteşem gala

Yerel

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz'un, memleketi Bayburt'un Beşpınar Köyü'nde inşa ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin aldığı uluslararası ödüller, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen muhteşem gecede İzmirliler ile paylaşıldı.

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek'in hazırladığı ve Kenan Yavuz'un yaşam öyküsünü anlatan "Bir Sahiplenme Hikayesi" kitabının lansmanının da yapıldığı özel gecede, Türkiye'nin klasik müzik alanında uluslararası başarı kazanmış sanatçıları, sahne performansları ile dinleyicileri adeta büyüledi.

Geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği Kültür Mirası alanında çalışmalar yapan Europa Nostra temsilcileri, iş insanları, İzmir'de görevli yabancı misyon, basın yayın organlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile İzmir ve çevre illerden gelen çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı.

Misafirlerine seslenen iş insanı Kenan Yavuz, "Kültür ve sanatın açamayacağı kapı, giremeyeceği yer yoktur. Mevkiler, yatlar, katlar, arabalar olmuş olmamış kime ne! Oysa bir köy müzesi, bir şiir, bir şarkı, bir roman, iki satır güzel söz insanı taşır geleceğe, iz bırakır gönüllerde." dedi.

"Bu bir direnişin hikayesi"

Kültür mirası alanında verilen en önemli iki uluslararası ödüle sahip olmayı başaran Türkiye'deki tek müze olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kenan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Betona boğulan köylerimize, şehirlerimize, konaklarımıza, muhabbetimize, geniş aile geleneğimize sahip çıkmanın; bireyselleşmeye, mekanik yaşama, paylaşmanın erdeminden yoksun bir sosyal yaşama karşı direnmenin hikayesiyiz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal problemleri de gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Hız kesmeden devam eden iç göç meselesine, eğitim sisteminde yaşanan çıkmaza, yaşlanan ve azalan köy nüfusuna, kültürel mirasımızın hızla yok olmasına, modern yaşamın köleleştirdiği yaşam biçimine, kuşaklar arası kopuşa, ruhsuz ve kimliksiz mimari dokuya varıncaya kadar, çözüm önerilerimizi de gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Biz bir mekan yaptık. İçine samimiyeti, dostluğu, aileyi, paylaşımı, muhabbeti koyduk."

Avrupa'nın kültür mirası alanında faaliyet gösteren en geniş ağa sahip kurumu olan Europa Nostra'nın Temsilcisi Lydia Carras gecede yaptığı konuşmada, müzenin aldığı ödüllerin sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa için kıymetli olduğunu vurguladı.

Carras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültürel miras, geçmişi korumanın ötesinde, toplumları buluşturan ve sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren insanlığın ortak paydasıdır. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bu alandaki başarısı, sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa için çok kıymetlidir. Gelecekte Europa Nostra ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi işbirliğinde çok değerli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum."

Gecede Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay İzmirliler'e unutamayacakları bir müzik şöleni sundu. Piyanist Evrim Demirel, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için bestelediği "Uzaklar - Bozkırın Yankısı" adlı eserini keman virtüözü Sevil Ulucan ile birlikte icra etti.

Sahne alan sanatçılardan Serhan Bali ise Kenan Yavuz ile birlikte Bayburt türküleri ve Ege yöresine ait türküleri seslendirdi.

Altı yılda üç uluslararası ödül ve Kültür Bakanlığı Özel Ödülü

Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü (EMYA - EuropeanMuseum of the Year Award Silletto), Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü (Europa Nostra), Turizm Tasarımı ve Kimlik Deneyimi Büyük Ödülü (Big See) alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Forbes dergisine haber olan müze Bayburt'un Beşpınar köyünde her yıl 50 bin ziyaretçi ağırlıyor.

İş insanı Kenan Yavuz kendi imkanları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarından hiçbir destek alınmadan, 26 dönümlük alanda inşa edildi. Yaz sezonunda pek çok şenliğe ve sanat çalıştaylarına ev sahipliği yapan müze; kültür ve deneyim turizminde özgün bir örnek olarak öne çıkarken, insanı merkeze alan bir müzecilik anlayışı ile de dünya müzecilik anlayışına yeni bir bakış açısı getiriyor.