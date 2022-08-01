BM'den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama - Son Dakika
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BM'den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama

01.08.2022 10:38
BM'den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamada, "M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamada, "M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak. Odessa'dan hareket ettikten sonra 2 Ağustos'ta Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi, nihai varış yeri olan Lübnan'ın Trablus Limanı'na hareket edecek" denildi.

BM Ankara Ofisi'nden M/V Razoni isimli kuru yük gemisinin Odessa Limanı'ndan sefere başlaması hakkında açıklama yapıldı. Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'nun belirli koordinatları ve kısıtlamalarını kabul eden Müşterek Koordinasyon Merkezinin bu ayrıntıları uluslararası navigasyon prosedürlerine uygun olarak ilettiği belirtildi. Müşterek Koordinasyon Merkezinin geminin güvenli bir şekilde seyahati için tüm katılımcılarından askeri ve diğer ilgili yetkililerini bilgilendirmelerinin istenildiği kaydedildi. Müşterek Koordinasyon Merkezinin gemiye seferi için onay vermeden önce geminin sefer kapasitesinin ve Odessa Limanı'nın hazır olup olmadığının da teyit edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak. Odessa'dan hareket ettikten sonra 2 Ağustos'ta Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi nihai varış yeri olan Lübnan'ın Trablus Limanı'na hareket edecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi, geminin Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'ndan emniyetli bir şekilde geçişini gözlemleyecek" ifadelerine yer verildi.

Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da "Karadeniz Tahıl Girişimi" çerçevesinde İstanbul'da kuruldu. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin oluşturduğu merkez; tahıl, diğer yiyecek maddeleri ve gübrenin Ukrayna'nın Karadeniz'deki başlıca üç limanından ticari gemilerle dünyaya emniyetli bir şekilde naklini sağlayacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Münir Karaloğlu, Türkiye, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BM'den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama - Son Dakika

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