Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek olmak amacıyla 10 günlük oturma eylemi başlattı. Üniversitenin Rahva Yerleşkesinde düzenlenen eylem, BEÜ İnsani Değerler Kulübü tarafından organize edildi. Eyleme Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

08.05.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, Filistin'e destek olmak amacıyla 10 günlük oturma eylemi başlattı.

Üniversitenin Rahva Yerleşkesinde düzenlenen eylem, BEÜ İnsani Değerler Kulübü tarafından organize edildi. Eylem, kampüs içerisinde gerçekleştirilen pankartlı yürüyüşle başladı. İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, " Gazze'de yaşanan katliam ve direnişi, doğru ile yanlışı, haklıyı zalimden ayıran bir dönemeç olarak görüyoruz. Burada sadece bir halkın değil, insani değerlerin de yok edildiğine tanıklık oluyoruz" dedi.

Kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Koldaş ise "Üniversite olarak öğrencilerimizin bu tür sosyal sorunlara duyarlı olmalarını ve küresel adaletsizliklere karşı seslerini yükseltmelerini teşvik ediyoruz. Bu eylem, gençlerimizin dünya sahnesinde yaşananlara karşı kayıtsız kalmadıklarının ve toplumsal değerlerimizi savunduklarının açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

Eyleme destek olan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılıklarını ve insan haklarına olan hassasiyetlerini övgüyle karşıladığını belirterek, "Gazze'de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi için herkesin gayret göstermesi gerekir" şeklinde konuştu.

Eyleme Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Filistin, Bitlis, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:03:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement