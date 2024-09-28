Bitlis İli Turizm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Bitlis İli Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı turizm çalıştayı düzenleyerek potansiyeli artırmayı hedefledi.

28.09.2024 00:48
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- BEÜ'de "Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı" düzenledi

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi tarafından değişik üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı" düzenledi.

BEÜ konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, rastgele bir şeyler yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Üniversiteler bulunduğu kentin dünyaya açılan pencerelerdir, kapılardır. Bu çerçevede Bitlis Eren Üniversitesinin bugüne kadar yaptığı güzel faaliyetler ve bundan sonraki faaliyetlerin her daim yanında olacağız. Çünkü biz rastgele bir şeyler yapılsın istemiyoruz. Devlet olarak bizim istediğimiz; fizibilitesi yapılan, öncesi sonrası düşünülen ve gerçek anlamda yerel aktörlerle de bir uzlaşı içinde sonuç doğuracak, katma değer üretecek faaliyetler olsun istiyoruz" dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını ve Türkiye'de 25 üniversiteden biri olduklarını belirtti. Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversite olarak üniversitelerin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı çerçevesinde turizm alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olma misyonu anlamında önemli adımlar atıyoruz. Kısa bir süre önce ihtisas üniversitesi olduk. Bu anlamda Türkiye'deki 25 üniversiteden biriyiz. İnşallah turizm alanında bize bu misyon yüklenir ve bizde gereğini yaparız. Tabi bunu yaparken de DAKA, valiliğimiz ve bütün yerel aktörlerle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte Bitlis'i turizm alanında hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.

Doğu Anadolu Kalkına Ajansı Genel Sekretere Vekili Mehmet Emin Çakay, "TR-1 bölgesi olarak adlandırdığımız Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illeri doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitlilikleri ile turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen ne yazık ki bu potansiyelleri kalkınmaya entegre edebileceğimizi söyleyemeyiz. Kuşkusuz bu çalıştay, bu anlamda çok değerli ve çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için ortak bir aklı ve stratejik bir yaklaşımın ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Çok yakın zamanda Bitlis Eren Üniversitemizin 'Turizm İhtisas Üniversitesi' belirlenmiş olması bir yandan bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamakta, öte yandan bölgesel turizmin yönetişiminde yenilikçi bir modelin ortaya çıkmasına öncülük etme anlamında büyük önem arz etmektedir" dedi.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, BEÜ akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Programın ilk oturumu Bitlis tanıtım videosunun gösterimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis İli Turizm Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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