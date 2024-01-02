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Bitlis'te 2 Ayda Hafızlık Eğitimini Tamamlayan Öğrenci - Son Dakika
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Bitlis'te 2 Ayda Hafızlık Eğitimini Tamamlayan Öğrenci

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Mehmet Nafi Keskin, 2 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Mardin'den gelerek Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan Keskin, 2 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlığı tamamladı. Keskin, hafızlığı Allah'ın verdiği zekayla ve güçle tamamladığını belirtti. Hocası Adem Vermez ise, Keskin'in 2 ay gibi kısa bir sürede hafızlığı bitirmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Bitlis\'te 2 Ayda Hafızlık Eğitimini Tamamlayan Öğrenci
02.01.2024 - 11:33,
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Mehmet Nafi Keskin, 2 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı.

Mardin'den gelerek Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan ve aynı zamanda liseyi dışarıdan okuyan Mehmet Nafi Keskin, 2 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlığı tamamladı. İki hayalinden biri olan hafızlığı yapmanın sevincini yaşadığını söyleyen Keskin, "Mardin, Dargeçitliyim. 17 yaşındayım liseyi dışarıdan okuyorum. Önceden Arapça okumuştum daha sonra hafız olmaya karar verdim. Ahlat Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'na gelerek hafızlığa başladım. Aslında 2 ayda bitirme gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle hafızlığımı 2 ayda bitirdim. Ben hafızlığı ne zekam nede kendi gücümle bitirdim. Hafızlığı Allah'ın bana verdiği zekayla, güç ve kuvvetle bitirdim. Bundan dolayı rabbime şükrediyorum. Bu süreçte bana destek veren hocam Adem Vermez'e, Arapça okuduğum hocalarıma teşekkür ediyorum. Liseyi dışarıdan okuyorum 12'nci sınıftayım. Hafızlığımıda ikmal ettim. Bundan sonra amacım Mısır'a gidip El Ezher Üniversitesi'nde okumak" dedi.

Mehmet Nafi Keskin'in hocası Kur'an Kursu Öğreticisi Adem Vermez ise, "Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda 7 yıldır bu hizmeti yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 hafız çıkardık kursumuzdan. Bu hafızlarımız içinde hafızlığı 4 ayda ayda bitiren birçok hafızımız oldu ama Mehmet Nafi Keskin öğrencimiz 2 ay gibi kısa bir sürede hafızlığı bitirdi. Bundan dolayı biz çok mutluyuz. Zorlu bir süreç geçirdik hepimiz beraber, gecemizi gündüzümüze katarak 2 ayda hafızlığı nasıl bitirebiliriz diye onun planlarını yaptık, sistemini oluşturduk. Hafızımızın da büyük gayretiyle gerçekten gecesini gündüzüne katarak hafızlık eğitimini 61 günde bitirmiş olduk. Yani 61 günde hıfzını tamamlayarak hafızlar kervanına katılmış oldu" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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