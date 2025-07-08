Bitlis\'te Karşıyaka Kavşağı İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı süren Karşıyaka Kavşağı'nda incelemelerde bulunuldu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karakaya ve Bakan Uraloğlu, alt geçit ve yan yolların da yer aldığı kavşak düzenlemesinin, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti. Kavşağın Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor.

İncelemelere Tatvan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Van Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol da katıldı. - BİTLİS