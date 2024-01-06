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Bitlis'te mahsur kalan 10 kişi İl Özel İdare tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te mahsur kalan 10 kişi İl Özel İdare tarafından kurtarıldı

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 10 vatandaş, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Aşağıbalcılar köy yolunda mahsur kalan aile, 5 saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kar muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığı da ifade edildi.

06.01.2024 - 15:10,
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Bitlis'te mahsur kalan 10 kişi İl Özel İdare tarafından kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'te kar ve tipiden dolayı köyde mahsur kalan 10 vatandaş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bitlis merkeze bağlı Aşağıbalcılar köy yolunda mahsur kalan aile 5 saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı. İl Özel İdaresinde yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve 5 saatlik uğraş sonucu 4'ü çocuk 10 kişilik ailenin kurtarıldığı bildirildi. Öze idare tarafından kurtarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken, kentte etkisini sürdüren kar muhalefeti nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandığı da belirtildi.

Bitlis\'te mahsur kalan 10 kişi İl Özel İdare tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te mahsur kalan 10 kişi İl Özel İdare tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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