Bitlis'te Medya Mensuplarına Sağlık Eğitimi - Son Dakika
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Bitlis'te Medya Mensuplarına Sağlık Eğitimi

Bitlis\'te Medya Mensuplarına Sağlık Eğitimi

Bitlis'te, SHM tarafından düzenlenen SAHA eğitimlerinde medya mensuplarına sağlık konuları öğretildi.

15.05.2025 10:28
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Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından medya mensuplarına yönelik "SAHA Sağlık Elçileri" eğitimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında halk sağlığını önceleyen "Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri" çerçevesinde düzenlenen eğitim kapsamında, medya mensuplarına hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Bitlis Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Teslime Eşiyok koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim programında; Dr. Teslime Eşiyok tarafından kanser taramaları ve erken teşhis, sağlıklı kadın, sağlıklı nesil, Dr. Şüheda Gök tarafından ilk yardım, Diş Hekimi Ercan Özdemir tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, Diyetisyen Elif Taşdemir Örnek tarafından sağlıklı beslenme ve fazla kilo ile mücadele, Dr. Enes Okumuş tarafından akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, Psikolog Zeynep Çağlayan tarafından ise ruh sağlığı ve mutlu bireyler konularında eğitimler verildi.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Eğitim sonunda Bitlis Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Teslime Eşiyok tarafından katılımcı medya mensuplarına "Katılım Sertifikası" takdim edildi.

"Sağlıklı yaşam kültürünün toplumun her kesimine ulaşması açısından medya önemli bir paydaştır" diyen Dr. Teslime Eşiyok, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Düzenlenen eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğuna dikkat çeken Eşiyok, "Medya temsilcilerimizin sağlık okuryazarlığı noktasında bilinçlenmeleri, kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgilerin aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle medya mensuplarına yönelik bu tür eğitimleri çok kıymetli buluyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Medya Mensuplarına Sağlık Eğitimi - Son Dakika

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