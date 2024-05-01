Bitlis'te Toplum Destekli Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te Toplum Destekli Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Etti

Bitlis\'te Toplum Destekli Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan toplum destekli polis ekipleri, bir yılda 4 bin 250 öğrenciye polis mesleğini tanıttı. Ekipler, okulları ziyaret ederek öğrencilere Türkiye'nin milli projeleri hakkında bilgi verdi ve boyama kitapları dağıttı. Ayrıca trafik polisleri, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verdi. Öğrenciler, polis araçlarını inceledi ve keyifli dakikalar geçirdi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürü, projelerin amacının öğrencilere milli bilinç aşılamak olduğunu belirtti.

01.05.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplum destekli polis ekipleri okulları ziyaret ederek bir yılda 4 bin 250 öğrenciye polis mesleğini tanıttı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polis ekipleri, ilçede bulunan Van Gölü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen polis ekipleri, öğrencilere Türkiye'nin milli projeleri ve milli gururumuz olan Togg'un bulunduğu boyama kitaplarını dağıttı. Öğrenciler boyama kitaplarını özenerek renklendirirken, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ise trafikte nelere dikkat edilmesi konusunda eğitim verdi. Toplum destekli polis ekipleri, daha sonra öğrencilerle beraber okul bahçesine çıkarak ekip otolarını inceledi. Megafondan anonslar yapan öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, "Yaptığımız bu projeler ve etkinliklerle önceliğimiz öğrencilerimize devletimizin milli projelerini, polislik mesleğimizi sevdirmek, öğrencilerimize bayrak sevgisi, devlet sevgisi gibi milli bilinç aşılamaktır" dedi.

Tatvan'da 4 bin 250 öğrenciye ulaşılarak polislik mesleğini tanıttıklarını söyleyen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Müge Bostan, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu zamana kadar polislik mesleğimizi tanıtarak, birçok öğrenciye ulaşıp Tatvan Kaymakamımız Remzi Demir'in destekleriyle milli projelerimiz boyama kitabıyla birlikte geçen seneden bu zamana kadar 44 okul ve 4 bin 250 öğrenciye ulaşarak polislik mesleğini tanıttık. Motosikletli polis timleri, trafik denetleme ekipleri, devriye ekipler ve toplum destekli polisler olarak 'Milli Projemiz' adlı boyama kitabı öğrencilerimize hediye edilmiş ve trafik eğitimleri verilmiştir. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu projelerimizle polislik mesleklerimizi tanıtıp öğrencilerimizle mutlu, güzel ve eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Yeni projemiz olan 'polisimizi tanıyoruz, birlikte gülümsüyoruz' projemizle öğrencilerimizi ziyaret edip daha fazla okula ulaşmak istiyoruz" dedi.

Yapılan ziyaretlerden sonra iadeyi ziyaret yapacaklarını söyleyen Tatvan Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ise "Bugün toplum destekli polis ekipleri okulumuzu ziyaret ettiler. Sınıf ziyaretlerinin ardından okulumuz bahçesinde öğrencilerimizle etkinlik yaptılar. Öğrencilerimizin polis mesleğini tanımaları ve milli gururumuz olan Togg'un boyamasını hep beraber yaptılar. Öğrencilerimiz polislerimizle beraber boyama etkinliği, trafik eğitiminin akabinde okulumuz bahçesinde ekip araçlarıyla beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin polis teşkilatımızın mensuplarıyla bu şekilde bir araya gelmeleri, kaynaşmaları çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz polis araçlarına bindiler, yunus motosikletlerine bindiler, polis telsizinden anons yaptılar, araçlara binip hangi cihazın neye yaradığını uygulamalı olarak öğrendiler. İnşallah bizler de bir grup öğrencimizle yakın zamanda emniyet teşkilatımıza iadeyi ziyaret edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Türkiye, trafik, Tatvan, Bitlis, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Toplum Destekli Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
13:42 CHP ve DİSK’in Saraçhane’den Taksim’e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 14:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Toplum Destekli Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement