Bitlis’te Türk Kızılay Aşevi hizmete açıldı

Türk Kızılay tarafından "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Bitlis'te yapımı tamamlanan aşevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bitlis merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Selami Yurdan Caddesi'nde Eren ailesinin katkılarıyla hizmete geçirilen tesiste, her gün ihtiyaç sahibi 1100 kişiye sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. Aşevi açılışına katılan Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlık, fedakarlık ve dayanışma örnekleri sergilediğini belirterek, bu anlayışın günümüzde "diğergamlık" kavramıyla hayat bulduğunu söyledi. Kahveci, açılışı gerçekleştirilen Kızılay binası ve aşevinin, diğergamlığın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Tarihe yön vermiş asil ve şanlı bir milletin evlatlarıyız. Şanlı tarihimizin hangi sayfasını açarsanız açın, altında nice kahramanlıkları, fedakarlıkları, vazgeçişleri ve azim örneklerini bulursunuz. Bu fedakarlıkların günümüzdeki tezahürlerinden biri olan diğergamlık kavramını özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız Kızılay binamız ve aşevimiz de bu anlayışın yeryüzündeki en güzel tezahürlerinden biridir" dedi.

Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok farklı bölgesinde mazlum ve mağdurların yanında olduğunu dile getiren Kahveci, Türkiye'nin Somali'den Libya'ya, Kafkasya'dan Bosna'ya, Azerbaycan'dan Myanmar'a kadar birçok coğrafyada ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu söyledi. Türk milletinin iyiliği ve dayanışmayı yeryüzünde yaymayı kendisine görev edindiğini belirten Kahveci, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için büyük bir gayret gösterildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Kahveci, insani yardım faaliyetlerinin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kahveci, "Ticaretten tarıma, turizmden kültüre kadar birçok alanda önemli eserler ortaya konuluyor. Ancak en önemli alanlardan biri de insani yardım faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasıdır. İnanıyorum ki bu yatırımla birlikte Bitlis'te mağdur kalan ve gece aç bir şekilde yatağa giren kimsenin kalmadığına hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise "81 İlde 81 Aşevi" projesinin geçen yıl başlatıldığını ve kısa sürede ülke genelinde önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde aşevi açmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl şube başkanlarımıza, 81 ilin her birinde aşevlerini hayata geçirmek için el ele verme çağrısında bulunduk. Bir yılın ardından aşevlerimizi teker teker açmaya başladık. Geçtiğimiz ay Kars'taydık, bugün Bitlis'teyiz. Önümüzdeki süreçte Sivas, Üsküdar ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilde yeni aşevlerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Altı ay içerisinde 20 ilimizde aşevlerimizi hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ın neden aşevlerine özel önem verdiğini de anlatan Yılmaz, Kızılay'ın milletin yardım eli olduğunu ifade etti. Kızılay olarak her zaman vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Yılmaz, devletin güçlü kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiğini, Kızılay'ın ise sistem içerisinde geride kimsenin kalmaması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye'de yalnız yaşayan yaşlı nüfusun arttığına dikkat çeken Yılmaz, aşevlerinin özellikle evlerinden ve köylerinden ayrılmak istemeyen yaşlı vatandaşlara ulaşmak amacıyla yaygınlaştırıldığını kaydetti. Yılmaz, "Bu aşevleriyle Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalmak istiyoruz. Belki onların çocuğu ya da torunu değiliz ancak gönüllülerimizle onların kapısını çalıp, ellerini öperek 'Nasılsın?' diye sormak istiyoruz. Bir kap sıcak yemek de bu ziyaretlerin vesilesi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kızılay'ın 484 bin kayıtlı gönüllüsü bulunuyor"

Kızılay'ın 158 yıllık köklü bir gönüllülük hareketi olduğunu belirten Yılmaz, gonulluol.org platformunda 484 bine ulaşan kayıtlı gönüllünün bulunduğunu söyledi. Aşevlerinin aynı zamanda önemli bir gönüllülük merkezi olduğunu vurgulayan Yılmaz, gönüllülerin belirlenen gün ve saatlerde aşevlerinin faaliyetlerine katılarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdığını ifade etti. Türkiye genelinde aşevlerinden her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Yılmaz, "Buradaki asıl amaç sadece insanların yemeğe olan ihtiyacını karşılamak değil. Asıl amaç, dayanışmayı ve gönüllülüğü büyütmek, bu kazanların etrafında iyiliği çoğaltmaktır. Kapıyı çaldığınızda o vatandaşımızın halini hatırını sormak, elini öpmek ve sıcak bir yemek ikram etmek bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Türkiye genelinde halen 46 aşevinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı aşevlerinin yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Aşevlerinin yıllar içerisinde gönüllüler ile vatandaşlar arasında güçlü bağlar oluşturduğunu anlatan Yılmaz, yaşlı vatandaşlarla gönüllüler arasında yaşanan bazı duygusal hikayelerin, bu hizmetlerin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Bu tür hikayelerin kendilerini daha fazla aşevi açmaya teşvik ettiğini belirten Yılmaz, "Bu hizmeti 46 noktada sınırlı bırakmamalıyız. 81 ilde 81 aşevi hedefiyle yola çıktık. Ancak büyük şehirlerde birden fazla aşevi planlıyoruz. Örneğin İstanbul'da en az 10 aşevi açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de, aşevinin Bitlis için önemli bir sosyal dayanışma merkezi olacağını belirtti. Açılışın iyiliğin, dayanışmanın ve insanlığa uzanan sıcak bir elin simgesi olduğunu ifade eden Cengiz, Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı yalnızca bir görev değil, insani bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Bitlis Kızılay Şubesi olarak bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi destek sağladıklarını belirten Cengiz, afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Cengiz, kan bağışı çalışmaları ve sosyal destek programlarıyla vatandaşların farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yürüttüklerini belirterek, yeni aşevinin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

Programda yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek aşevinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler daha sonra aşevi ve bünyesinde yer alan butiği gezerek, hazırlanan yemekler ve yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılış programında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönüllülere teslim etti.