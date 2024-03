Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çanakkale Zaferi\'ni Anma Mesajı Yayımladı

Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın düşman eline geçmemesi uğruna canları pahasına savaşan vatan evlatlarını saygı, hürmet ve minnetle anıyor, tüm destan kahramanlarının aziz hatıraları önünde eğilmeyi şeref addediyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aras, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aras'ın mesajı, şöyle:

"Türk tarihi, taarruz ve savunma savaşlarındaki başarılarla dolup taşmaktadır. 18 Mart ise bu başarıların en gurur verici ve en parlak sayfasıdır. Dünyanın en güçlü donanması olarak tanınan İngiliz donanmasının mucizevi bir şekilde püskürtüldüğü 18 Mart, ezici bir üstünlük karşısında Mehmetçiğin kazandığı en önemli zaferlerdendir. Bu sayede İstanbul muhtemel bir işgalden kurtarılmış, bir milletin haritadan silinmesi engellenmiştir. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceği de tüm dünyaya ispatlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın parlayan yıldızı 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkün ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gücünü büyük devletlere göstermiştir. Atalarımızın büyük bir mücadele ile kazandığı bu şanlı zafer, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan ziyade inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaratılışı olarak kayıtlara geçmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' diyerek destansı mücadeleyi özetlemiştir. Ecdadımızın, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu var oluş kavgası, bir milletin uyanıp şahlanmasının da tetikleyicisi olmuştur. Milli Mücadeleye öncülük eden bugünü, bir maneviyat hazinesi, cesaret ve gücün temsili; fedakarlık, iman ve inancın neticesi olarak görmek yerinde olacaktır. Bu nedenle bugünü, her zaman gurur ve sevinçle kutlayacak, bu destanın kahramanlarını her yıl minnetle anacağız. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın düşman eline geçmemesi uğruna canları pahasına savaşan vatan evlatlarını saygı, hürmet ve minnetle anıyor, tüm destan kahramanlarının aziz hatıraları önünde eğilmeyi şeref addediyorum. Bilinmelidir ki; Büyük Deha Mustafa Kemal Atatürk'ten ve bizlerin var oluşuna imkan tanıyan cesur kahramanlardan her zaman övgüyle söz edecek, onları sonsuza dek gönüllerimizde yaşatacağız. Misak-ı Milli sınırları içinde, gururla yaşadığımız bu topraklarda dipdiri, bağımsız, egemen, çağdaş bir Türkiye devletini sonsuza dek yaşatmak için kararlılıkla çalışacağız."