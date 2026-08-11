Başkan Mandalinci’den Dereköy ve Dağbelen’de saha mesaisi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Saha programı kapsamında ilk olarak Dereköy Mahallesi'ne giden Başkan Mandalinci, ziyaretine Dereköy Muhtarlığından başladı. Mahalle genelinde vatandaşların muhtarlığa ilettiği talep ve öneriler hakkında bilgi alan Mandalinci, ilgili noktaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Dereköy ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akhan ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Dereköy'de esnafı da ziyaret eden Başkan Mandalinci, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle kahvelerinde mahalle sakinleriyle buluşarak vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Mandalinci, mahalle genelindeki incelemelerinin ardından Dereköy programını tamamlayıp Dağbelen Mahallesi'ne geçti.

Başkan Mandalinci, mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya geldi

Dağbelen ziyaretine Muhtar Volkan Kara'yı ziyaret ederek başlayan Başkan Mandalinci ve beraberindeki heyet, ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle meydanında vatandaşlarla oturarak sohbet eden Başkan Mandalinci, mahallelinin talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar ve muhtarlık tarafından iletilen konuları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilgili birim müdürleriyle yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dağbelen Mahallesi genelindeki incelemelerini sürdüren Başkan Mandalinci, farklı noktalardaki değerlendirmelerinin ardından saha programını tamamladı.