Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Konsolos Heyetleri Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Konsolos Heyetleri Ziyarette Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci\'ye Konsolos Heyetleri Ziyarette Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çeşitli ülkelerin konsolos heyetlerini makamında ağırladı. Ziyarette uluslararası ilişkilerin güçlenmesi için yapılabilecekler konuşuldu.

04.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konsolos heyetleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Heyetlerle uluslararası ilişkilerin güçlenmesi için yapılabileceklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Birleşik Krallık Bodrum Fahri Konsolosu Aslı Erbektaş, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Avusturya Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi, Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan katıldı.

TÜİK verilerine göre Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaş sayısının değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette, belirli periyodlarla alınan bu verilerin belediyenin uluslararası ilişkileri doğru yönetmesi yönünde önem taşıdığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uluslararası ilişkilerin güçlenmesini belediye olarak önemsediklerinin altını çizerken, "Burada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aidiyet duygusunu yaşayabilmeleri için tüm konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz" dedi.

Heyet, Bodrum'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların zor ve sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında belediyeden aldıkları desteklerden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Mandalinci'ye teşekkür etti.

Toplantıda belediyenin Uluslararası İlişkiler Bürosunun görev ve işlevinden de bahsedilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Hindistan Başkonsolosu Vinito'dan ziyaret

Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Bodrum'da yapılacak yoga etkinliği hakkında bilgilendirme yaparak Başkan Mandalici'ye etkinliklerdeki iş birliği için teşekkür etti. Ziyarette, Hindistan ve Türk gastronomisi üzerine etkinliklerin de iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini güçlendireceği konuşuldu.

Ukrayna Antalya Konsolosu Voronin'den ziyaret

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesinin Bodrumlu Ukraynalılar Derneğine katkılarının değerli olduğunun vurgulandığı ziyarette Ukrayna- Rusya Savaşından da duyulan üzüntü dile getirildi. Kardeş şehir ilişkilerinin Bodrum'a somut faydalar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılırken Ukraynalılar için Bodrum ve Muğla bölgesinin çok değerli olduğunun altı çizildi.

Başkan Mandalinci'ye yeni görevinde başarılar dileyen heyet, genç bir belediye başkanını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Mandalinci, "Gençlerin hem siyasette hem de sosyal hayatta olmaları dünya için çok önemli" vurgusunu yaptı.

Ziyaretler sonunda Başkan Mandalinci, heyete çiçek ve hediye takdiminde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Tamer Mandalinci, Bodrum, Dış Politika, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Konsolos Heyetleri Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye Konsolos Heyetleri Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement