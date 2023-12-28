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Bodrum Belediyesi 140 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi 140 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Bodrum Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında 2023 Ocak ayından bu yana kent genelinde 140 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi 140 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi
28.12.2023 - 12:15,
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Bodrum Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında 2023 Ocak ayından bu yana kent genelinde 140 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve ulaşımın kalitesini artırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehir genelinde gerçekleştirilen projeler, Bodrum'un daha modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmasını hedefliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol çalışmalarının ilçenin ulaşım kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, "İlçemizin her noktasında yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte, Bodrum'un ulaşım ağını daha modern ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Fen işleri ekipleri kadastral yol çalışmaları kapsamında da Pınarlıbelen Mahallesi Köy İçi Mevkii, Yeniköy Mahallesi Köy İçi Mevkii, Çiftlik Mahallesi Alazeytin ve Küçüksarnıç Mevkii, Çamlık Mahallesi Ermene Mevkii, Çiftlik Mahallesi Yumurtaş Çukurgöl Yolu, Bahçeyakası Mahallesi Havaalanı Mevkii yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediyesi, şehrin gelişimini sürdürmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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