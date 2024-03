Bodrum Belediyesi Hayvan Hakları Karnesinde Tam Puan Aldı

Yerel

HAYTAP (Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu) tarafından hazırlanan "Belediyeler Karnesinde" yer alan Bodrum Belediyesi tam puan aldı.

Objektif bir çalışmayla oluşturulan karnede, 2019-2024 tarihleri arasında görev yapan belediyelerin sokak hayvanları konusundaki çalışmaları HAYTAP tarafından gözlemlenerek puanlandırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu değerlendirmeye alınan 282 belediyeden 8'i beş üzerinden tam puan aldı. Bodrum Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla tam puan alarak 'beklentilerin üstünde' notuna layık görüldü.

Belediyelerin sokak hayvanları dışında diğer hayvanlara bakış açısının da değerlendirildiği liste; hayvanların bakımı, tedavisi, kısırlaştırılmasının yanında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma, mevcut bütçeyi uygun kullanma, ani denetimlerde elde edilen gözlemler, liyakatli personel çalıştırma ve HAYTAP tarafından bağışlanan ürünlerin uygun bir şekilde kullanılması gibi kıstaslar baz alınarak hazırlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan çalışmanın belediyeler açısından öneminden bahsederek şunları söyledi:

"Doğada yaşayan tüm canlıları korumak belediyelerin görevidir. Bodrum Belediyesi olarak kentimizdeki her canlının yaşam hakkını savunuyor, sokak hayvanlarına yönelik projelerimizi STK'lar ile iletişim halinde hazırlıyoruz. Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. Belediyeler Karnesinde aldığımız not, ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatıdır. HAYTAP'a değerlendirmelerinden dolayı ve verdikleri not için teşekkür ederim." - MUĞLA