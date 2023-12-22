 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor

Bodrum Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulunuyor. Sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket eden belediye, 1 Aralık itibariyle ilçe genelinde 34 mahallede 330 haneye yakacak dağıtımı gerçekleştirdi. Yakacak ihtiyacı olan vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

22.12.2023 - 17:40,
Abone Ol

Belediyeden vatandaşlara yakacak desteği

Bodrum'da 330 haneye yakacak desteği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kış döneminde ihtiyacı tespit edilen vatandaşlara yakacak odun dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından gerçekleştirilen organizasyonla 1 Aralık itibariyle ilçe genelinde 34 mahallede 330 haneye yakacak dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle vatandaşlara her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ısınma ihtiyacını giderebilmek adına yakacak desteğinde bulunuyoruz. Halkımızın belediyesi çalışmaya, üretmeye ve halkının yanında olmayı sürdürecektir " dedi.

Yakacak ihtiyacı olan vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bodrum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement