Bodrum Belediyesi'nin Ata Tohumundan Ürettiği Buğdaylar İçin Hasat Zamanı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nin Ata Tohumundan Ürettiği Buğdaylar İçin Hasat Zamanı

11.06.2022 13:08
Bodrum Belediyesi'nin Ata Tohumundan Ürettiği Buğdaylar İçin Hasat Zamanı

Karaova’da Bodrum Belediyesi’nin toprakla buluşturduğu ata tohumlarından elde edilen karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Karaova'da Bodrum Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu ata tohumlarından elde edilen karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Hamlesi çalışmaları kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumları çoğaltılıyor. Gelecek nesillere aktarılması hedeflenen çalışmalarda belediye mülkiyetindeki Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan iki tarlada buğday hasadı yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, atalık tohumların önemine değinen konuşmasında şunları söyledi:

"Karaova'daki verimli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında iklime, toprağa ve coğrafyaya asırlar içinde uyum sağlayan daha dayanıklı ve daha besleyici olan atalık tohumlarımızı yaşatıyor ve ekimini yaptığımız tohumların hasadını yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürerek bölgenin üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tarım politikamızın başında üreticimizin Bodrum'un ekonomisine katkı koyabilmesini sağlamak için destekte bulunmak yer alıyor. Bunun için de geçen yıllarda elde ettiğimiz mahsulü vatandaşlarımıza dağıttık. Bu sene de aynı dağıtımı gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor."

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar İSE "Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak hedeflerimiz arasında bulunan Atalık Tohumları Yaşatma Projesi dahilinde karakılçık buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 20 dekarlık bir alanda ekim yaptık. Sonuçları gayet iyi, verimi oldukça yüksek olacak. Bu sene yaklaşık 5 ton civarında mahsul bekliyoruz. Bunların bir kısmını una dönüştürüyoruz. Bir kısmını vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bir kısmını da kendimize tohumluk olarak ayırıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nin Ata Tohumundan Ürettiği Buğdaylar İçin Hasat Zamanı - Son Dakika

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