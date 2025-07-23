Bodrum Belediyesi Sokak Lambalarını Yeniliyor

Bodrum Belediyesi, kullanım ömrü tamamlanmış sokak lambalarını yenilemeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Elektrik İşleri Birimi, kullanım ömrünü tamamlamış aydınlatmaları değiştiriyor. Belediye ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Güvercinlik Mahallesi İlk Adım Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve 1. Sahil Yolu Caddesi boyunca sahil şeridine 60, Gündoğan sahil şeridine 20, Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi ve Belediye Caddesi'ne 22, Turgutreis Çarşı mevkiine 12, Gümbet Mahallesi Ethem Kaptan Sokak ve Adnan Menderes Caddesi'ne 10, Yokuşbaşı Mahallesi Filiz çıkmazına 17, Yeniköy Mahallesi Karakaya, 1609, 1614 ve 1601 sokaklarına 16, Küçükbük Mahallesi sahil şeridine 3, Mumcular Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki çocuk parkına ise 2 yeni aydınlatma direği yerleştirdi. Ayrıca, aydınlatma sisteminde yeni nesil LED lambalara geçilirken Çiftlik Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan halı saha çevresine de 10 adet projektör takıldı.

6 metre sıcak daldırma galvaniz kaplama, tuza dayanıklı ve TEDAŞ onaylı galvaniz direklere; genel olarak 100 watt gücünde, 13 bin 900 lümen ışık şiddetinde, 4 bin kelvin ışık sıcaklığında, 80 derece sıcaklığa dayanıklı, tuz korumalı, 50 bin saat çalışma garantili buhar bentilli LED aydınlatma armatürü takıldı. Bu armatürler, bölgedeki aydınlatma ihtiyacına göre farklı özellikler taşıyabiliyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. - MUĞLA