Bodrum'da 39 Yıldır Sürdürülen Geleneksel Sahur Yemeği - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da 39 Yıldır Sürdürülen Geleneksel Sahur Yemeği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1986 yılından bu yana düzenlenen Türkkuyusu Mahallesi sahur yemeği geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve yerel yöneticiler katılarak mahalle sakinleriyle Ramazan'ın dayanışma ruhunu paylaştı.

27.03.2025 15:28
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Bodrum'daki mahallede 39 yıllık gelenek sürdürülüyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1986 yılından bu yana Ramazan Ayı'nda düzenlenen geleneksel Türkkuyusu Mahallesi sahur yemeği, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

39 yıldır düzenlenen Türkkuyusu Mahallesi sahur yemeği, Kadir Gecesi'nde Türkkuyusu Cami önünde mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile buluşarak Ramazan Ayı'nın dayanışma ruhunu sofraya taşıdı.

Sahur yemeğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın ve vatandaşlar katıldı.

İftar programlarına yoğun katılım

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan Ayı boyunca her gün ayrı bir mahallede iftar sofrası kuruldu. 1 Mart Cumartesi günü Türkbükü Kafe önünde başlayan iftar yemekleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mahalle sakinlerine sıcak bir buluşma ortamı sunan iftar sofraları sevgi ve dayanışmayla paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da 39 Yıldır Sürdürülen Geleneksel Sahur Yemeği - Son Dakika

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