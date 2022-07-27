Bodrum'da çevre dostu otele zeytinyağı ödülü - Son Dakika
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Bodrum'da çevre dostu otele zeytinyağı ödülü

27.07.2022 17:37
Bodrum'da çevre dostu otele zeytinyağı ödülü

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan Rixos Premium Bodrum oteli 'çevre dostu' yönüyle de dikkat çekerken, 15. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Premium Ödülü aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan Rixos Premium Bodrum oteli 'çevre dostu' yönüyle de dikkat çekerken, 15. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Premium Ödülü aldı.

Bodrum'un en lüks otelleri arasında yer alan Rixos Premium Bodrum, çevreci yönüyle de dikkatleri üzerine çekti. Otel içerisinde yer alan asırlık zeytin ağaçlarına değer veren ve koruyan Rixos Premium Bodrum otel, bu sezon ilk kez anıt zeytin ağaçları sergisini de gerçekleştirdi. Zeytin ağaçlarına önem veren Rixos Premium Bodrum otel, anıt ağaç zeytinlerden elde ettiği zeytinyağları ile zeytinyağı yarışmasına katıldı. Türkiye'nin en köklü zeytinyağı kalite yarışması olan ve Zeytindostu Derneği'nin ev sahipliğinde Mayıs ayında gerçekleştirilen 15. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Rixos Premium Bodrum oteli Premium ödülü aldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Bodrum, Muğla, Rixos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da çevre dostu otele zeytinyağı ödülü - Son Dakika

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