Bodrum'da Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılda çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum'da Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılda çelenk töreniyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Cumhuriyet coşkusu 103\'üncü yılda çelenk töreniyle başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Cumhuriyet coşkusu 103\'üncü yılda çelenk töreniyle başladı
Haber Videosu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları, Belediye Meydanı'nda yağmur altında düzenlenen törenle başladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; kutlamalar yarın da sürecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.

Öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda yağmur altında düzenlenen tören için Bodrum Belediyesi ekiplerince meydana çadırlar yerleştirildi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilciler, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın saat 09.30'da tebrikat töreni yapılacak, ardından saat 10.30'da Herodot Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak fener alaylarıyla kent sokaklarına taşınacak. Bodrum merkezde, Milta Bodrum Marina'dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak. Turgutreis'te ise aynı saatte yapılacak kortej yürüyüşü, Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar devam edecek.

Fener alayının ardından saat 20.15'te Bodrum'un iki meydanında konserler düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılacak konser etkinliğinde son dönemin ilgiyle takip edilen müzik grubu Dedublüman sahne alacak. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can dinleyicileriyle buluşacak.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüncelBodrumMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılda çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android