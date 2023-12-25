Muğla\'da İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş sonunda dualar okundu, basın açıklaması yapıldı.

Öğle namazı öncesi Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için dualar okundu. Öğle namazı sonrası Filistin'e Destek Platformu tarafından İskele Meydanı'ndan Tepecik Camii önüne kadar düzenlenen yürüyüşle İsrail ile terör örgütü PKK yürüyüşe protesto edildi. Dev Türk ve Filistin bayrağı taşıyan yüzlerce kişi 'İslam'ın onuru Siyonizmi yenecek', 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun PKK', 'Bodrum'dan Kudüs'e direnişe selam' şeklinde sloganları attı, 'Filistin'de savaş değil soykırım var', 'Aziz Milletimizin başı sağ olsun, kahrolsun PKK' yazılı pankartlar taşıdı.

Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atılarak Tepecik Camii önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından İlçe Vaizi Orhan Özgözel tarafından basın açıklaması okundu. Özgözel, şunları dile getirdi;

"Çok değerli Bodrumlular Kıymetli basın mensupları, yürekleri Mazlum Filistin Halkı ile beraber atan çok değerli gönül elçileri, bugün burada toplanmamıza sebep olan mesele hepinizin malumudur. İnsanlık tarihinin görüp göreceği en acımasız, en yıkıcı saldırılar ile karşı karşıyayız. İsrail'in son dönemde artan saldırıları, masum Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmaktadır.Bizler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına şiddetle tepki gösteriyoruz. Bizler, Barıştan yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışında Gönül Elçileri olarak öncelikle Filistin halkının bir asrı geçen umut, heyecan, sabır, dinamizm ve kahramanlık dolu mücadelesini hürmetle selamlıyoruz. Bu kadar yokluğa, bu kadar terk edilmişliğe ve yalnızlığa rağmen, bir halkın, umudunu ve azmini hiç yitirmeden direniyor olması her türlü övgüyü ve takdiri hak etmektedir. Yeryüzü cenneti Bodrumdan açıkça İşgalci İsrail'e sesleniyoruz İsrail, Gazze'ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalıdır. Buradan asıl görevi Barışı tesis etmek olan Birleşmiş Milletlere de sesleniyoruz, Birleşmiş Milletler insanlığın gözü önünde insanlığın katledilmesini önlemelidir. ve yine İslam Ülkelerine ve Arap devletlerine sesleniyoruz. İslam ülkeleri ve Arap devletleri İsrail'in kural tanımazlığı ve şımarıklığı karşısında net, kararlı, cesur adımlar atmalıdır. Yine buradan haykırıyoruz, Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti derhal kurulmalıdır. Filistin yalnız değildir. Özellikle Türkiye her zaman tüm imkanlarıyla Filistin'in yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir Bizler Filistin davasını sarsılmaz şekilde savunmayı sürdüreceğiz. Yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmayacağız. Ayrıca Kuzey ırakta Teröristlerle çıkan çatışmada cennet vatanımızı korumak uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Basın açıklamasının ardından Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın eşliğinde dualar okundu. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, siyasi parti temsilcileri ve din görevlilerinin aralarında olduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı. - MUĞLA