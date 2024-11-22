Bodrum'da Motoryat Karaya Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bağlı olduğu halatı kopan motoryat, karaya vurdu.
Ortakent Koyu'nda demirli Queen's isimli motoryatın halatı, dün güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayıp koptu. Yaklaşık 20 metre boyundaki motoryat, Ortakent sahiline sürüklenerek karaya vurdu.
Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen teknenin motorunda arıza olduğu öğrenildi. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak. - MUĞLA
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