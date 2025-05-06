Bodrum Turgutreis'te 34 Milyon TL Yatırımla Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Turgutreis'te 34 Milyon TL Yatırımla Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde 34 milyon TL bütçeyle 2 bin 900 metrelik yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Proje, yaya güvenliği ve trafik akışını artırmayı hedefliyor.

06.05.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Turgutreis'in yolları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında 34 Milyon TL'lik yatırımla başlattığı 2 bin 900 metrelik yol çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un gözde mahallelerinden Turgutreis'te ulaşıma nefes aldıracak önemli bir projeye imza atıyor. Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 34 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilen 2 bin 900 metrelik yol çalışması, tüm hızıyla sürüyor. Bodrum Turgutreis'in en işlek güzergahlarından biri olan iki şeritli yolda çalışmaların turizm sezonu başlamadan bitirilmesi hedefleniyor.

2 Bin 900 metrelik yol yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda mevcut kaplamanın sökümü başladı. 2 bin 900 metre uzunluğundaki yol yapım çalışması kapsamında bulvar üzerinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'daki bu yatırımla birlikte bölge trafiğini rahatlatmayı, kent içi hareketliliği artırmayı ve yaya güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir son 1 yılda 213 bin metre yol imalatı gerçekleştirdi

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında 2 bin 353 km yol ağı bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol çalışması yaptı. Son 1 yılda 213 bin metre yol imalatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını 2025 yılında daha da büyüterek devam ettiriyor.

İpek Dela Aydın: "10 bin 100 tonluk asfalt serimi yapacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Yol yapım çalışmamız 2 bin 900 metre uzunluğunda olup, bulvar üzerindeki bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolunu kapsamaktadır. Çalışmalarımızdan mevcut kaplamanın sökümüyle başladık. Devamında ise toplamda 10 bin 100 tonluk bir asfalt serimi yapacağız. Yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup, akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın, Dünya kenti Muğla vizyonu ile yola çıktığımız ve 34 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz projemizin şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyor ve Bodrum'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ahmet Aras, Bodrum'un, Muğla'nın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmediklerini, aynı zamanda çağdaş bir kent vizyonunun temellerini attıklarını, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarının artık yalnızca bir ulaşım aksı değil, aynı zamanda Bodrum'un modern yüzünün simgesi olacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Turgutreis, Ulaşım, trafik, Bodrum, Emlak, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Turgutreis'te 34 Milyon TL Yatırımla Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:15:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Turgutreis'te 34 Milyon TL Yatırımla Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.