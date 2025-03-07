Bodrum\'un ilk Kadın Yaşam Merkezi açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınların sosyal hayatta daha güçlü ve aktif yer almasına katkıda bulunmaya devam eden Bodrum Belediyesi, ilk Kadın Yaşam Merkezini hizmete açtı.

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların güçlenmesi, sosyal hayatta daha aktif rol alması ve dayanışmanın artmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bodrum'da bir ilk olan Kadın Yaşam Merkezi, 7 Mart Cuma günü, Çiftlik Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Birinci Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Çiftlik ve Kızılağaç mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmaları ile devam etti.

Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak Kadın Yaşam Merkezinin ilkinin mahallelerinde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Merkezin Bodrum'a faydalı ve örnek olmasını temenni etti.

Bodrum'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Gözde Çakıroğlu şunları söyledi:

"Kadınların güçlenmesinde her zaman destek olan Başkanımız Tamer Mandalinci'nin talimatlarıyla bugün burada Çiftlik Kadın Yaşam Merkezini açıyoruz. Kadınların eşitlik mücadelesinin simgesi olan 8 Mart haftasında, kadınları ve çocukları destekleyecek bir merkezi açmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Burada düzenlenecek atölyeler, söyleşiler ve etkinliklerle kadınlarımıza ve çocuklarımıza yeni fırsatlar sunacağız. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyon Başkanı Umut Anıl Özdoğan, "Bugün yalnızca bir merkezin açılışını yapmak için değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve umudun bir adım daha ileriye taşındığı bir günü anmak için bir araya geldik. Sadece bir takvim yaprağına sığmayacak kadar büyük bir anlam ve öneme sahip olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe rastlayan bu açılış, Bodrum Belediyesinin gençlik ve gelecek vizyonunun en büyük işaretlerinden biri olarak görülmelidir. Burası bir dayanışma alanı, bir güçlenme noktası, bir nefes alma ve birlikte üretme merkezi olacak. Bu merkez, kadınların yalnız olmadığını hissettirecek, dayanışmanın ve birlikte güçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nin sadece bir mekan olarak kalmayacağını, bu merkezin kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin bir simgesi olacağını belirterek şunları söyledi:

"Kadınlar eğitimde, çalışma hayatında, siyasette, sanatta, sporda ve hayatın her alanında eşit haklar için emek ve mücadele veriyor. Ama hala pek çok alanda engellerle, baskılarla, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu merkez, tam da bunun için var. Kadınların birlikte üreteceği, öğreneceği, paylaşacağı, birbirine güç vereceği bir alan oluşturmak için var. Çünkü kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir. Kadınlar özgürleştikçe toplum da özgürleşir. Bodrum Belediyesi olarak kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması, sosyal hayatta daha aktif rol alması ve haklarını daha güçlü savunabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Kadın Yaşam Merkezimiz de bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olacak. Atölyeler, eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve dayanışma ağlarıyla kadınlar yalnız olmadıklarını hissedecekler. Çiftlik'te attığımız bu ilk adım, Bodrum'un diğer mahallelerinde de Kadın Yaşam Merkezlerimizin açılması için bir yol haritası olacak. Hem Bodrum Belediye Başkanı kimliğimle hem de hemşehriniz Tamer Mandalinci olarak diyorum ki; kadınların özgürleşmesi, eşit haklara erişmesi ve yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması için var gücümle çalışacağım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün arifesinde bu merkezi açmış olmanın haklı ve güçlü gururunu yaşıyoruz. Tüm kadınların eşit, adil ve özgür bir dünyada yaşamasını temenni ediyor, merkezimizin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınlarla birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılarla birlikte Kadın Yaşam Merkezini gezen Başkan Mandalinci, törenin sonunda Kadın ve Aile Hizmetlerinin açtığı standı da ziyaret etti.

Çiftlik Mahalle Muhtarlığı binası üst katında yer alan Çiftlik Kadın Yaşam Merkezinde, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenlenerek farkındalık oluşturulacak, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. - MUĞLA