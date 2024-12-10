Bolu\'da Kız Yurtlarında Tahliye Tatbikatı

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Bolu'da kız öğrenci yurtlarında AFAD ekipleri tarafından deprem ve yangın anlarında yapılması gereken tahliye tatbikatı yapıldı.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin tatbikat eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurtlarından Gölköy Kız Öğrenci Yurdu ve Abant Kız Öğrenci Yurdu'nda tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yangın ve deprem sırasında yapılması gereken doğru adımlar ve tahliye yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Bolu AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, tatbikat sırasında öğrenciler ve katılımcılara önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. Tatbikatın amacının, acil durumlarda koordineli hareket ederek can ve mal güvenliğini sağlamak olarak ifade edildi. - BOLU