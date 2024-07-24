Bolu\'dan Ankara\'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli

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HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyelerinin öncülüğünde memurların taleplerini dile getirmek için yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engel oldu. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyelerinin de destek verdiği yürüyüşe sadece 10 kişinin devam etmesine izin verildi.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme eylemi başlattı. Büro Memur-Sen'in yürüyüşüne Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen sendikaları da destek verdi.

Bolu Valiliği önünden başlayan yürüyüşe yaklaşık 200 sendikalı katıldı. Davul ve zurna eşliğinde başlayan eylemde, katılımcılar sloganlar atarak İzzet Baysal Caddesi'nden geçti. Demokrasi Meydanı'na geldiklerinde ise polis ekiplerinin barikatıyla karşılaşan grubun yürüyüşe devam etmesine izin verilmedi.

Polis ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından üç sendika başkanı ile sadece 10 kişinin Ankara'ya yürüyüşe devam etmesine izin verildi. İzin verilen 10 kişi, Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.