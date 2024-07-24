Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli

Geniş Video İzle

Büro Memur-Sen üyelerinin öncülüğünde yapılmak istenen yürüyüşe polis engel oldu. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen sendikalarının da destek verdiği yürüyüşe sadece 10 kişinin devam etmesine izin verildi.

24.07.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyelerinin öncülüğünde memurların taleplerini dile getirmek için yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engel oldu. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyelerinin de destek verdiği yürüyüşe sadece 10 kişinin devam etmesine izin verildi.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme eylemi başlattı. Büro Memur-Sen'in yürüyüşüne Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen sendikaları da destek verdi.

Bolu Valiliği önünden başlayan yürüyüşe yaklaşık 200 sendikalı katıldı. Davul ve zurna eşliğinde başlayan eylemde, katılımcılar sloganlar atarak İzzet Baysal Caddesi'nden geçti. Demokrasi Meydanı'na geldiklerinde ise polis ekiplerinin barikatıyla karşılaşan grubun yürüyüşe devam etmesine izin verilmedi.

Polis ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından üç sendika başkanı ile sadece 10 kişinin Ankara'ya yürüyüşe devam etmesine izin verildi. İzin verilen 10 kişi, Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

Bolu\'dan Ankara\'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli
Kaynak: ANKA

Sendika, Ankara, Memur, Bolu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 18:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'dan Ankara'ya yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement