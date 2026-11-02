19 yıllık kahveci yasak koydu: Küfreden müşteri bütün masanın çay parasını ödüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 yıldır kahvehane işleten 67 yaşındaki Ahmet Çelik, iş yerinde küfür edilmesini ve yüksek sesle konuşulmasını yasakladı. Kahvehanenin duvarlarına uyarı yazıları asan Çelik, kurala uymayan müşterilere ise masadaki herkese çay ısmarlama cezası uyguluyor.

DUVARLARA UYARI YAZILARI ASTI

Mudurnu ilçesindeki Orta Çarşı'da kahvehane işleten Ahmet Çelik, müşterilerin birbirine ve çevrelerine karşı daha saygılı olması amacıyla iş yerinde küfür edilmesini ve yüksek sesle konuşulmasını yasakladı. 19 yıldır kahvehane işleten Çelik, iş yerinin çeşitli noktalarına, "Yüksek sesle konuşmayalım. Küfürlerinizi kendinize saklayın" ve "Küfür etmek yasaktır. Çevrenize saygılı olun" yazılı uyarılar astı. Müşterilerin de bu uygulamaya destek verdikleri öğrenildi.

KURALA UYMAYANA ÇAY CEZASI

Kahvehanesine ailelerin de geldiğini belirten Ahmet Çelik, müşterilerin alışkanlık haline getirdiği küfürlü konuşmaların önüne geçmek için böyle bir uygulama başlattığını söyledi. Çelik, "Küfür etmesinler diye yazdık. Müşteriler küfür ediyor. Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık. İşletmemize aileler de geliyor. Erkek müşteriler küfür etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ben de bunun önüne geçmek için yazı yazmayı düşündüm. Uyarı yazılarının faydası da oldu. Ceza da yazıyoruz. Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz" dedi.