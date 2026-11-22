Bolu Mudurnu'da umreye giden 35 kişi dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 35 kişi, Beşkavaklar Camisi'nde yatsı namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Yakınlarıyla helalleşen umre yolcuları otobüse binip kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 35 kişi, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.
Mudurnu ilçesindeki Beşkavaklar Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen uğurlama programında, umre yolcularına Mudurnu İlçe Müftülüğü vaizi tarafından umre ibadeti hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında cami dışında bekleyen kalabalığa Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.
Programın ardından umre yolcuları saf tutarak hep birlikte dua etti. Daha sonra yakınlarıyla helalleşen 35 umre yolcusu, vedalaşmanın ardından otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Uğurlama sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, umre yolcuları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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