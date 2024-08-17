Borçka'da yapılacak turizm projesine karşı protesto - Son Dakika
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Borçka'da yapılacak turizm projesine karşı protesto

Borçka\'da yapılacak turizm projesine karşı protesto

Artvin'in Borçka ilçesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı Cankurtaran bölgesinde düzenlenen yürüyüşle protesto gerçekleştirildi.

17.08.2024 12:13  Güncelleme: 12:21
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesiÇifte Köprü'de yapılması planlanan mesire alanı turizm projesine karşı 20'inci Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali kapsamında Cankurtaran bölgesine yürüyüş düzenlendi. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Eğer bir şey yapılacaksa burada yaşayanlarla birlikte ve buranın halkıyla birlikte karar verilip birlikte yapılmalıdır" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifte Köprü'de yapılması planlanan turizm alanı edeniyle binlerce ağacın kesileceği iddiası nedeniyle günlerdir devam eden tepkilere bir yenisi eklendi. Bölge halkı, Yeşil Artvin Derneği, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın katılımıyla Cankurtaran'a yürüyerek projeyi protesto etti.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Çok fazla söze gerek yok, festival kapsamında buradaki mücadeleyle dayanışmak istedik o yüzden de Cankurtaran'dayız. Eğer bir şey yapılacaksa burada yaşayanlarla birlikte ve buranın halkıyla birlikte karar verilip birlikte yapılmalıdır. Buradaki mücadele burada yapılan şeylere karşı çıkıştır ve bizde bu mücadeleyi desteklemek amacıyla buradayız. Festival kapsamında da burada bu etkinliği yapmak istedik çok teşekkür ederiz hem ev sahipliği için hem de katılımınız için" dedi.

"Önce turizm çöplüğü haline getirecekler sonra da maden sahası yapacaklar"

Çifte Köprülü vatandaş Dursun Ali Koyuncu şunları söyledi:

"İddiamız daha büyük bir kesim olacak ama firma yetkilileri bin tane keseceklermiş ve burada ağaç olmadığını şirket yetkililerinin beyanı var. Burada bulunan ağaçlar onlar için kerestecilik için ağaç değil çünkü onların gözünde kütürü daha geniş olan ağaçlar lazım ve onlar için önemli olan bu ama buradaki kestikleri ağaçları sadece odun olarak kullanacaklar. İkinci karşı çıktığımız konu da; bu alanın altı klinker taşıyla dolu ve bir maden sahası burası ve haritalandırmada maden sahası içerisinde gözüküyor. Buranın orman vasfını yok edip nihayetinde burada madenciliğe dönecekler. Çünkü buradaki turizm geliriyle yaptıkları yatırımları karşılayamazlar ve burada bir ticari kar elde edemeyecekleri için ilerleyen zamanda bu bölgede turizmi iptal edecekler ki böyle örnekler var klinker taşına dönüş yapacaklar. Bunu ne zaman yapacaklar buradaki direnç kırıldığı zaman yani buraya bugün kazma vursalar buradaki tesisleri 3 yıla oturtamazlar. On yıl sonra bu bölgeyi turizm çöplüğü haline getirecekler ardından da maden işletmesine dönüştürecekler. Burası bizim için buranın üstü altından daha kıymetli ancak onların gözünde ise altı üstünden daha kıymetli."

"Artvin'i bir bütün olarak korumak zorundayız"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ise şunları söyledi:

"Gerçekten hiçbir şeyi yok ederek bir kazanç sağlanamıyor ve zaten Artvin'in her tarafında bir sıkıntı var. Hopa'nın yüzde 86'sı madene ruhsatlı ve sadece bu alandaki aldıkları maden izni ve turizm izniyle kalamayacaklar bunun devamı da gelecektir. O yüzden buraya hiç adım attırmadan durdurmak gerekiyor. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız ve bizler de sizlerin yanınızdayız ve elimizden ne gelirse sizlerle bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Artvin'i yaşanmaz kılmaya çalışıyorlar ve bizde Artvin'i bir bütün olarak korumak zorundayız. Biliyorsunuz Cerattepe mücadelesini kazandık ve Cerattepe'de yaptıkları her şeyleri söküp gidecekler işte o zaman ilk şenliği Cerattepe'de yapacağız daha sonrada buradan çekildiklerinde dilerim burada yaparız."

Çifte Köprülü vatandaş ise, "Buradaki ağaçları kesmeyelim ve kimseye de vermeyelim ve hepsi bizim ve bizim köyün biz ölürüz köyden vazgeçmeyiz. Buralar bizim, bizlere destek olun, buradan gönderelim. Artık yeter herkes kendi işine gitsin ve biz niye vereceğiz köyümüzü, biz enayi miyiz? Kendi köylerine gitsinler ve gençler buraları güzelce koruyacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Borçka'da yapılacak turizm projesine karşı protesto - Son Dakika

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