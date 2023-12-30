Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Personelin Yeni Yılını Kutladı

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Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2023'ün son mesai gününde meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürlerle birlikte yeni yıl pastası kesip tüm personelin yeni yılını kutladı. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan İduğ, 5 yıllık görev süresinde pek çok felaketin yaşandığını ancak, Bornova Belediyesi'nin özverili ve nitelikli personeli sayesinde krizleri aşıp ilçeye önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. Başkan İduğ, konuşmasının ardından tüm personelin elini sıkarak yeni yıllarını kutladı.

Bornova Belediyesi personeli 2023'ün son mesai gününde Büyükpark'taki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Yeni yıl kutlama programı çerçevesinde kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ülke çapında yaşanan felaketlere rağmen yatırımlar ve hizmetlerle dolu bir beş yıl geçirdiklerini belirterek, bunda Bornova Belediyesi'nin nitelikli ve özverili personelinin büyük katkısının olduğunu söyledi. "Tüm çalışma arkadaşlarımı alkışlıyorum" diyen Başkan İduğ, "2024 yılının hepimiz için kayıpsız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

"Geçtiğimiz 5 yıl içinde yaşamadığımız felaket kaldı mı bilmiyorum" diyen Başkan İduğ, kendisini dinleyen Bornova Belediyesi personeline, "Bu felaketlerin yarattığı krizlerin hepsini sizin sayenizde çözdük" diye konuştu. Bornova Belediyesi'nin başarısının, doğru bütçe yapısından ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasından kaynaklandığını söyleyen Başkan İduğ, Bornova Belediyesi'nin yüzde 20 hissesinin bulunduğu 70 milyon lira değerindeki bir araziden 14 milyon pay almak yerine, kasasındaki para sayesinde ihaleye alıcı olarak girip değeri 176 milyon 900 bin liraya ulaştıktan sonra 52 milyon lira tutarındaki payını kasasına koyduğunu söyledi. Bu sayede EYT'den emekli olan 68 personelin haklarını anında hesaplarına yatırdıklarını aktaran Başkan İduğ, "İşte bu toplumcu belediyeciliktir" dedi.

"HİÇBİR MÜLKÜMÜZÜ SATMADIK, ÇOK SAYIDA MÜLK KAZANDIRDIK"

Bornova Belediyesi'ne pek çok mülk kazandırdıklarını ancak hiçbir mülkünü satmadıklarını da belirten Başkan İduğ, "Tasarruf anlayışını temel alan rekabetçi belediyecilik sistemi sayesinde pek çok yatırımı hayata geçirdik. 147 araç satın aldık, asfalt üretim tesisi kurduk, kapalı yüzme havuzu yaptık, kız öğrenci yurtları, pazaryerleri yaptık. Bütün bunları yaparken 50 binin üzerinde insanımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depreminin ardından depremzedelerin yardımına koştuk. 5 bin çadır alarak bölgeye gönderdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 5 bin çadır istedi. Onu da gönderdik. Şimdi de Birleşmiş Milletler toplantısında kurduğumuz bağlatı neticesinde deprem bölgesinde 350 bin dolar değerinde konteyner kent kurulmasını sağlıyoruz" dedi.

EMEKLİ OLAN PERSONELLE BİRLİKTE PASTA KESTİ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni yıl pastasını emekli olan belediye bürokratı Satiye Uygun, meclis üyeleri, müdürler ve muhtarlarla birlikte kesti.

BORNOVA'DA 'YILBAŞI HEDİYELİK EŞYA GÜNLERİ' YAPILDI

Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi tarafından Büyükpark'ta bulunan belediye binası önünde 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' düzenlendi. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini kazanca dönüştürdüğü organizasyonda stantları gezen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kadınlarla tek tek sohbet ederek ürünleri hakkında bilgi aldı. Ailesi için yeni yıl hediyelerini de emekçi kadınlardan alan Başkan İduğ, her yıl düzenlenen yılbaşı etkinliğinin Bornovalılardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.