Bornova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bornova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir Bornova'da bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.

10.12.2024 12:49
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(İZMİR)İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan beş şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir ili Bornova ilçesinde 8 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda S.Ç. (54) bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırıda karın bölgesinden ağır yaralanan S.Ç., Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü, faillerin yakalanması için ortak çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda saldırıya karışan 5 kişi yakalandı.

S.A. (27), Y.K. (21), Ö.U. (20), A.B. (19), M.A.Ç. (25) suç aleti olan bıçak ile dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalandı ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bornova'da Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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