Bornova'da Futbol Sahaları Yenileniyor - Son Dakika
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Bornova'da Futbol Sahaları Yenileniyor

18.07.2022 10:11

Bornova Belediyesi, ilçede bulunan ve amatör spor kulüplerine hizmet veren sahaları yenilemeye devam ediyor. Toplam 4 sahada gerçekleştirilen çalışmalarda Yusuf Tırpancı Sahası’nın ardından Pınarbaşı’nda bulunan Şehit Er Tevfik Yasin Keser Sahası ve Taç Sanayi’de bulunan Tatlı Mustafa Sahası’nın da yenilemesi tamamlandı.

Bornova Belediyesi, ilçede bulunan ve amatör spor kulüplerine hizmet veren sahaları yenilemeye devam ediyor. Toplam 4 sahada gerçekleştirilen çalışmalarda Yusuf Tırpancı Sahası'nın ardından Pınarbaşı'nda bulunan Şehit Er Tevfik Yasin Keser Sahası ve Taç Sanayi'de bulunan Tatlı Mustafa Sahası'nın da yenilemesi tamamlandı.

Bornova Belediyesi, ilçeye yeni spor alanları kazandırırken, mevcut tesisleri yeniliyor. Çalışmalar kapsamında ilçede amatör spor kulüplerine hizmet veren futbol sahaları yenileniyor. Yusuf Tırpancı Sahası zeminden soyunma odasına kadar tamamen yenilenirken, Şehit Er Tevfik Yasin Keser ve Tatlı Mustafa Sahası'nın da zemini yenilendi.

İlçenin simgelerinden olan Bornova Şehir Stadı'nı da çalışmalar devam ediyor. Stadın batı cephesindeki tribünler yıkılarak ikinci bir antrenman sahası oluşturulurken, ana sahanın zemini yenilendi ve skorboard değiştirildi.

MEVCUT SAHALAR İYİLEŞTİRİLİYOR

İlçede sporla ilgili altyapı ve tesisleşmeye önem verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,  "Bornova'da 54 amatör spor kulübü var. Onların kullanımı için sahalarımızı profesyonel standartlara taşıyoruz. Yusuf Tırpancı Sahası ile başladığımız çalışmaları Pınarbaşı'nda bulunan Şehit Er Tevfik Yasin Keser Sahası ve Taç Sanayi'de bulunan Tatlı Mustafa Sahası ile sürdürdük. Şehir Stad'ın yaptığımız yenilemelerinde sonuna geldik" dedi.

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Kaynak: ANKA

Futbol, Yerel, Son Dakika

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