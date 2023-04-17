Boşanmasının ardından otomobiline astığı yazıyı görenler kameraya sarıldı

Özge Borak'tan çok konuşulacak evlilik itiraf: Ayıp olmasın diye vazgeçmedim

Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu ve eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı. Akman, boşandıktan sonra, eski eşinin sosyal medyada doğum günü pastası üzerine 'iyi ki bitti' yazılı paylaşımını gördü.

"BOŞANDIM, İYİ Kİ BİTTİ"

Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve "Boşandım, iyi ki bitti" yazıları yazdırdı. Otomobiliyle şehir turu yaparak ayrılığını kutladı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük etkileşim aldı.

İşte o ana ilişkin kareler;