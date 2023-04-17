Boşanmasının ardından otomobiline astığı yazıyı görenler kameraya sarıldı - Son Dakika
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Boşanmasının ardından otomobiline astığı yazıyı görenler kameraya sarıldı

17.04.2023 17:21

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak boşanan Abdurrahman Akman, otomobilini süsleyip şehir turu yaptı. Ayrılığını kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu ve eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı. Akman, boşandıktan sonra, eski eşinin sosyal medyada doğum günü pastası üzerine 'iyi ki bitti' yazılı paylaşımını gördü.

"BOŞANDIM, İYİ Kİ BİTTİ"

Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve "Boşandım, iyi ki bitti" yazıları yazdırdı. Otomobiliyle şehir turu yaparak ayrılığını kutladı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük etkileşim aldı.

İşte o ana ilişkin kareler;

Boşandıktan sonra aracına bu yazıyı astı, görenler cep telefonuna sarıldı
Boşandıktan sonra aracına bu yazıyı astı, görenler cep telefonuna sarıldı
Boşandıktan sonra aracına bu yazıyı astı, görenler cep telefonuna sarıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Bak anlaşarak medeni bir şekilde ayrıldık dedikten sonra...ikinizinde tahrik edici triplere girmeniz hiç hoş değil. Kapatın mevzuyu ve önünüze bakın.... Son söz evliliğin kutsallığına en fazla inanan belkide bosananlardir. Cevap Yaz 29 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Boşanmasının ardından otomobiline astığı yazıyı görenler kameraya sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanmasının ardından otomobiline astığı yazıyı görenler kameraya sarıldı - Son Dakika
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