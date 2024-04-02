Boynuna ip dolanan leylek, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Leylek yuvalarındaki plastik ipler tehlike saçıyor
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar köyünde yuvalanan ve boynuna dolanan ip sebebiyle platforma takılarak havada asılı kalan leylek, ekiplerin hızlı müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.
Söke'nin Avşar Mahallesi'ndeki bölge sakinleri, bir leyleğin boynuna dolanmış iple uçtuğunu fark etti. Leyleğin her an boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, işbirliği yaptıkları Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi ile irtibata geçerek, bölgeye bir BOM aracının gönderilmesini sağladı. Bölgeye varan ekipler, boynuna ip dolanan leyleği, boynuna dolanan ip ve iplere takılmış bir çalı ile uçtuğunu tespit etti. Gözleme alınan leylek, bir süre sonra konduğu boş bir yuva platformundan tekrar havalanmaya kalktığı esnada, platforma takıldı. Havalı asılı kalan ve boğulma tehlikesi yaşayan leyleğin kurtarılması için harekete geçen ekipler, leyleği hızlıca asılı kaldığı alandan kurtardı. Aşağı indirilen ve boynundaki ipleri temizlenen leylek, genel kontrolünün ardından yeniden serbest bırakıldı. Tekrar uçmaya başlayan leylek bir süre sonra eşinin beklediği yuvaya konarak yumurtalarına sahip çıktı.
"Bu leylek çok şanslıydı"
Özellikle saman ipleri başta olmak üzere etrafa atılan atıklar sebebiyle öldüğünü veya zarar gördüğünü ifade eden EKODOSD Başkanı Sürücü, duyarlılık çağrısında bulunarak "Aydın iline bağlı Söke'nin leylek dostu köylerinden Avşar'dan bir leylek ihbarı geldi. Gelen ihbarda bir leyleğin boynuna dolanmış bir iple dolaştığı bildirildi. Leylek halkalama çalışmalarında işbirliği yaptığımız Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketiyle görüşülerek bir BOM aracının gönderilmesi sağlandı. Leyleğin boynunda plastik siyah saman ipleri ve iplere takılmış bir çalının olduğu, bu şekilde uçtuğu ve beslenmek için araziye gittiği görüldü. Leyleği uzunca bir süre takibe aldık. Boynunda ip dolanan leyleğin, yakındaki diğer yuvadan eşi tarafından çaresiz bir şekilde izlendiğini gördük. Boynundaki iple arazide beslenmesi ve ipin yuvadaki çalılara takılması halinde hem kendine zarar vereceğini hem de yuvadaki yumurtaların kırılmasına neden olacağını düşündük. Araziden geldiğinde önce boş bir yuva platformuna kondu. Havalanarak kendi yuvasına geçmeye çalışırken, ipin ucundaki çalı platforma takıldı ve boynundan iple havada hareketsiz bir şekilde asılı kaldı. Kanatlarıyla birkaç çırpınma yapsa da askıda olması nedeniyle ip daha da sıktı. BOM aracı süratli bir şekilde leyleğin bulunduğu platforma getirildi. Yuvaya çıkarak boğulmak üzere olan leyleği kurtardık. Komşumuz dedikleri leyleğin kurtarılmasına en çok Avşarlılar sevindi. Aşağı indirilen leyleğe su verildi, boynundaki iplerden temizlendi ve herhangi bir yarası olup olmadığına bakıldı. Daha sonra serbest bırakılan leylek uçarak tekrar yuvasına konup yumurtalarının üzerine yattı. Bu leylek çok şanslıydı. Her yıl özellikle yavrular büyürken buna benzer plastik ip kazalarına rastlamaktayız. Yuvalar yüksekte ve yavrular da küçük olduğundan başlarına gelen kazalar görülmediğinden, her yıl birçok leylek ölmekte ve sakat kalmaktadır" dedi.
"Leylek yuvaları adeta bir çöplük gibi"
Doğaya çöp atılmaması konusunda duyarlılık çağrısında bulunan Sürücü; "Doğaya atılan her türlü atık maddeleri, plastik ipleri leylek yuvalarında görmek mümkün. Leylek yuvaları adeta küçük bir çöplük alanı gibi. Aydın bölgesinde 104 köyde ve yerleşimde bulunan 434 yuvanın hemen hepsi bu şekildedir. Leylekler göçe başladıktan sonra bu konuda bir temizlik projesinin geliştirilmesi için ilgili kurumlarla görüşeceğiz. Doğaya çöp atılmaması ve çevreye atılan atıkların toplanması, ekosistem içinde önemli işlevleri bulunan çiftçiye yararlı olan bu kuşların sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacaktır. Söke ADM Elektrik Şirketine ve Avşarlı duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
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