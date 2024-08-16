Bozdoğan yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı - Son Dakika
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Yerel

Bozdoğan yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını hızla büyüyerek bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinden 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

16.08.2024 20:45  Güncelleme: 20:54
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Bozdoğan yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde yaklaşık 17: 45 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyürken, alevler bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bu arada söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi 10 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Dron ile havadan görüntülenen yangının felaketin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Yangın ihbarının alınması ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Bu arada söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edilerek alevlere havadan müdahale etti. Sarp arazideki ormanlık alanda hızla büyüyen yangının Ömerpınarı Mahallesi'nde etkili şekilde devam ediyor. Köyün tedbir amaçlı boşaltılması istendi.

Bozdoğan yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
Kaynak: İHA

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