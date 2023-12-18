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Bozüyük'te Arama Kurtarma Projesi Kabul Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında afet bölgesinde ihtiyaç duyulan nitelikli personel ve ekipmanların temini sağlanacak. Ayrıca vatandaşlara arama kurtarma, ilk yardım ve afete hazırlık eğitimleri verilecek.

Bozüyük\'te Arama Kurtarma Projesi Kabul Edildi
18.12.2023 - 12:20,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Uygulanacak proje çerçevesinde bir afet bölgesi olan yörede doğal afet anında ihtiyaç duyulan nitelikli ve eğitimli personel, gerekli arama ve kurtarma ekipmanları ile donatı malzemelerinin temini sağlanması amaçlanıyor. Yapılan açıklamada, "Yöremizdeki vatandaşlarında düzenlenecek eğitimler yolu ile afetlere hazırlanması noktasında önemli bir boşluğun doldurulması planlanıyor. Arama kurtarma derneğinin ihtiyacı olan ve afet anında arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak araç, gereç, ekipman, kişisel koruyucular ve cihazların teminin yapılmasının ardından dernek üyesi sertifikalı öğretmenler tarafından vatandaşlar ve öğrencilere yönelik arama kurtarma, ilk yardım ve afete hazırlık eğitimlerinin de zaman kaybetmeden başlayacaktır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, Bozüyük, Bilecik, Son Dakika

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