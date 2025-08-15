Brisa Müdürü İrfan Gönce Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç iki bariyerin arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın, yoldan geçen sürücüler tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gönce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenaze, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce, Kartepe Dumlupınar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gönce'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. - KOCAELİ