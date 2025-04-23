BŞEÜ\'de 23 Nisan Sergisi Açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı GSTF Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Fakülte bünyesinde görev yapan Resim, Seramik ve Cam Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

Sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sanatçı akademisyenler Aşkın Ercan, Elif Ağatekin, Elif Gündüz, Emre Can, Fatma Çiftçi, Gönül Esentürk, İrfan Dönmez, Kadir Sevim, Leyla Kubat, Mine Poyraz ve Ozan Bebek'in eserleri sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalar, estetik çeşitliliği ve teknik zenginliğiyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - BİLECİK